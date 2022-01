Überlingen vor 5 Stunden

Streetworker Carlos Goeschel packt Probleme an und organisiert jetzt die Reihe „Sicher im Internet“ für Jugendliche

Streetworker Carlos Goeschel ist in Überlingen auch in der Corona-Pandemie mit Jugendlichen in Kontakt. Nur Gruppenveranstaltungen waren aufgrund der Auflagen bislang in der mobilen Jugendarbeit nicht möglich. Das will Goeschel jetzt ändern und startet die Initiative „Sicher im Internet“.