Überlingen vor 3 Stunden

Für LGS-Geschäftsführer Roland Leitner ist es ein Erfolgsmodell: Könnte das Verkehrskonzept der Landesgartenschau zur Dauerlösung in Überlingen werden?

Die Landesgartenschau (LGS) bringt viele zum Staunen und hat so manchen Skeptiker überzeugt. Das erfuhr jetzt Staatssekretärin Elke Zimmer, seit Mai im Ministerium für Verkehr tätig, bei ihrem Besuch in Überlingen von Oberbürgermeister Jan Zeitler und LGS-Geschäftsführer Roland Leitner. Bei ihrem Rundgang über das Gelände wollte sie vor allem wissen, was die Überlinger langfristig von der Schau haben.