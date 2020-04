Das Wetter war ideal. Doch war es wohl weder der richtige Ort noch der richtige Zeitpunkt, um am Karfreitag zur Mittagszeit an einem öffentlichen Trinkwasserbrunnen in Nußdorf sein Auto zu reinigen. Dieser Ansicht war der Owinger Gerhard Weyers, als er die Waschaktion eines Mannes gemeinsam mit örtlichen Anliegern zufällig beobachtete. Nun könnte man die Augen einfach verschließen, vielleicht die Faust in der Hosentasche ballen und sagen: Schwamm drüber. Doch für Weyers war dieses Verhalten an einem christlichen Feiertag unmittelbar neben einer Kirche zuviel der Provokation und er kündigte an, bei der Polizei Anzeige zu erstatten.

Würde anderer Mitbürger nicht geachtet

„Üblicherweise plädiere ich für Toleranz, sofern ein Verhalten keine anderen Menschen schädigt“, erklärt Weyers. Doch für ihn gehe es hier darum, dass ein friedliches Zusammenleben zwischen Menschen nur dann funktioniere, „wenn man Gesetze einhält, die Würde anderer Mitbürger achtet und nicht ins Lächerliche zieht.“ Die ganzen Umstände hätten jedoch darauf hingedeutet, dass es vor allem um diese Provokation gegangen sei. „Meiner Meinung nach soll jeder am Karfreitag rumwerkeln dürfen,“ betont Weyers: „Doch hier direkt neben dem Kirchengebäude, auf einem öffentlichen, gut einsichtigen Platz musste jeder und jede dieses Verhalten als bewusste und öffentliche Provokation auffassen.“

Eine bewusste Grenzüberschreitung

Es gehe ihm nicht um die Beleidigungen, erklärt Weyers, sondern, „wie wir als Gemeinschaft mit dieser Art von bewusster Grenzüberschreitung umgehen. Man braucht keine christliche Überzeugung zu haben, um einzusehen, dass man an einem solchen Feiertag Rücksicht auf andere und andersdenkende Menschen nehmen sollte.“

Für die Polizei ist der Fall eindeutig

Das Verhalten stelle eine Ordnungswidrigkeit dar, sagte Günter Hornstein, Leiter des Polizeireviers, und bestätigte auch den Eingang der Anzeige, die an das Ordnungsamt weitergeleitet werde. „Autowaschen auf der öffentlichen Straße aus einem Brunnen heraus geht grundsätzlich nicht“, betont Hornstein: „Darüber hinaus liegt beim Autowaschen am Karfreitag ein Verstoß gegen das Gesetz über den Schutz von Sonn- und Feiertagen vor.“