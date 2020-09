von Sabine Busse

„Eigentlich arbeite ich nicht, wenn ich in Überlingen bin“, begann Annette Schavan. Doch für die hiesigen Parteifreunde machte sie eine Ausnahme und referierte über christliche Werte in der Politik. Dominik Mattes, Vorsitzender der Jungen Union Überlingen, sprach für die Gastgeber und erläuterte, dass dies ein Gespräch der Reihe „Ein Getränk mit…“ werden sollte, aber man Corona-bedingt auf dem Trockenen säße.

Im locker bestuhlten und voll besetzten Pfarrsaal begann die ehemalige Bundes- und Landesministerin, die zuletzt Botschafterin im Vatikan war, mit der Gründung der CDU vor 75 Jahren. Wichtige Impulse hätten von den Nazis inhaftierte Geistliche gegeben, um die Demokratie aufzubauen und damit der Freiheit Raum zu geben.

„Wirksame Kraft gegen das Totalitäre“

Schavan führte an, dass im Laufe der Jahre auch von innen Kritik geübt worden wäre, ob das C im Namen noch zeitgemäß sei. „Das Christentum ist die einzige wirksame Kraft gegen das Totalitäre“, so Schavan. Und damit eine wichtige Quelle, die das Gemeinwesen in den Mittelpunkt stelle. Konrad Adenauer zitierte sie mit dem Ausspruch: „Die Entscheidung für das Christentum ist ein Bekenntnis zur Freiheit.“

Merkel hat im Sinne der Gründungswerte der CDU gehandelt

Schavan machte ihre Argumentation an drei Eckpunkten fest. Neben der Gründungszeit erinnerte sie an die Wiedervereinigung, für die die Leipziger Montagsgebete die Basis legten. Dann ging sie auf das Flüchtlingsthema ein. Angela Merkel habe 2015 die Menschen gesehen und im Sinne der Gründungswerte der CDU gehandelt.

Eigener Partei wenig Weitblick bescheinigt

Annette Schavan sieht die CDU, in der sie seit 48 Jahren Mitglied ist, auch kritisch. Was den Umgang mit Ressourcen angeht, bescheinigte sie der Volkspartei wenig Weitblick: „Die CDU muss einsteigen in den Wettbewerb zur Bewahrung der Schöpfung.“

Seitenhieb auf die Junge Union

In der Fragerunde erkundigte sich der CDU-Kreisvorsitzende Volker Mayer-Lay bei der ehemaligen Bildungsministerin nach der Bildung der Zukunft. Das will Schavan nicht mehr zu ihrem Thema machen. „Es wäre eine gute Idee, wenn die Junge Union mehr über Bildungspolitik sprechen würde. Aber da geht es meistens um die Verteilung von Mandaten.“