Inmitten der Überlinger Fußgängerzone, gegenüber der Hofstatt, liegt das Rathauscafé. Es gehört zu einer von wenigen Adressen in Überlingen, bei der man in Punkto Frühstück fündig wird. Das Café ist täglich von 9 bis 18 Uhr (Sonntag ab 10 Uhr) geöffnet, nur Donnerstag ist Ruhetag. Neben einem Frühstücksangebot gibt es im Lokal auch Kuchen und Torten sowie Wein, Whisky und mehr. Betrieben wird das Rathauscafé von Familie Lailach.

Das Rathauscafé in Überlingen ist von Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstag ist Ruhetag und Sonntag ist das Café von 10 bis 18 Uhr geöffnet. | Bild: Mona Lippisch

Ambiente

Rund um das Rathauscafé sprudelt das Überlinger Leben. Besonders an Markttagen, also mittwochs und samstags, herrscht hier buntes Treiben. Vor dem Café gibt es einige Sitzmöglichkeiten im Freien, die bei gutem Wetter sehr beliebt sind. Mehr Platz ist im Inneren des Cafés vorhanden, wo das Gemäuer des alten Gebäudes in Kombination mit moderner Einrichtung zum Verweilen einlädt.

Zur Serie Wo kann man im Bodenseekreis gut frühstücken gehen? Um diese Frage zu beantworten, sind SÜDKURIER-Redakteure auf die Suche gegangen. In loser Folge werden Lokalitäten und ihre Angebote vorgestellt. Für den Test kommen Cafés und Restaurants in Frage, in denen es mindestens ein kleines Frühstück und ein Frühstücksei gibt. Die Reporter testen das Ambiente, Auswahl, Regionalität und Geschmack, Preis, Anfahrt und Parkplätze.

Auswahl

Die Frühstückskarte im Rathauscafé ist recht klein. Jedoch können auch verschiedene warme Sandwiches ab 5,90 Euro und belegte Brote ab 2,50 Euro ausgewählt werden, die eigentlich nicht zur offiziellen Frühstückskarte gehören. Hier gibt es beispielsweise ein Sandwich mit Käse, frischen Tomaten, Schinken, Basilikumcreme und Rührei.

Auf der Frühstückskarte im Rathauscafé stehen unter anderem Brötchen, Müsli und Croissants – jeweils mit verschiedenen Belägen. | Bild: Mona Lippisch

Auf der Frühstückskarte werden Müsli, Brötchen und Croissants mit Käse, Wurst und Marmelade angeboten. Das kleinste Frühstück kostet hier 6 Euro – immer enthalten sind eine Tasse Kaffee oder ein Glas Orangensaft. Wem das nicht genug ist, der kann zusätzlich noch Rührei, Spiegelei, gekochtes Ei oder andere Kleinigkeiten bestellen.

An Getränken bietet das Café eine große Auswahl: Hier werden normaler Kaffee, aber auch Matcha Latte, Chai Latte und verschiedene Kakaogetränke offeriert. Jeden Samstag gibt es im Café von 9 bis 14 Uhr Markt-Prosecco und frische Waffeln.

Salem Frühstück am Bodensee: Das kleine Café Häppiness besticht mit Charme und fairen Preisen Das könnte Sie auch interessieren

Regionalität und Geschmack

Die Betreiber des Rathauscafés legen eigenen Angaben zufolge großen Wert auf saisonale Angebote und Zutaten aus der Region. So kommen die Freilandeier für die Eiergerichte beispielsweise direkt vom Überlinger Wochenmarkt. Geschmacklich haben wir an unserem Test-Frühstück nichts auszusetzen. Sowohl das Schinken-Käse-Croissant als auch das belegte Brot mit Tomaten-Basilikum-Frischkäse schmecken super. Auch das hartgekochte Ei, der Brownie, die heiße Schokolade und der Cappuccino bestehen den Geschmackstest. Hier gibt es nichts zu meckern.

Überlingen Frühstück am Bodensee: Große Auswahl gibt‘s im kleinen Café Goodways Das könnte Sie auch interessieren

Preis

Für 6 Euro ist im Rathauscafé bereits ein kleines Frühstück inklusive Kaffee oder Orangensaft erhältlich. Belegte Brote mit verschiedenen Aufstrichen stehen ab 2,70 Euro auf der Karte. Für einen Cappuccino zahlen Besucher 3,60 Euro. Am Ende stehen 18,60 Euro für zwei Personen auf der SÜDKURIER-Rechnung – das ist deutlich weniger als in anderen getesteten Cafés.

Bodensee Frühstück am Bodensee. So schmeckt es im Fachwerk 11 in Salem Das könnte Sie auch interessieren

Anfahrt und Parkplätze

Das Café liegt zentral in der Überlinger Altstadt unterhalb des Rathauses und gegenüber der Hofstatt. Vor Ort sind keine Parkplätze vorhanden. Die nächsten kostenpflichtigen Parkmöglichkeiten befinden sich etwa vier Fußminuten entfernt, zum Beispiel am Parkhaus Post. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, läuft von der Bushaltestelle „Landungsplatz“ etwa zwei Minuten, vom Überlinger Bahnhof circa sieben Minuten.