von Jürgen Baltes

Überlingen –Stadtarchivars Alfons Semler in der Mühlbachstraße 18 bekannt sein. Denn lange Jahre hat die gemeinnützige Organisation Caritas hier ihre psychologische Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche betrieben – zuständig für den gesamten westlichen Bodensee. Doch diese ist im Frühjahr 2020 ausgezogen, da die Caritas mehrere Bereiche am neuen Standort in der Johann-Kraus-Straße zusammengelegt hat, oberhalb der dortigen Sparkassenfiliale. Seitdem steht das große Gebäude in der Mühlbachstraße18 leer.

Wohnkomplex soll entstehen

Dort soll nun ein Immobilienprojekt entstehen. Ein Bauunternehmen aus Ulm, das bereits in Überlingen aktiv ist, will auf dem 1900 Quadratmeter großen Grundstück einen größeren Wohnkomplex errichten. Der Garten ist bereits gerodet, auch Baucontainer stehen schon vor Ort. Der Abriss des vor einigen Jahren noch mit neuem Dach versehenen Semler-Häuschens scheint nur eine Frage der Zeit.

Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen? Der im Jahr 1960 gestorbene Professor Alfons Semler, einst auch Leiter der Leopold-Sophien-Bibliothek in Überlingen, hatte sein Zuhause damals der Erzdiözese Freiburg vermacht – verbunden mit der Auflage, es „für die Kinderhilfe der Caritas“ zu verwenden. Das hatte die Hilfsorganisation der Katholischen Kirche schließlich auch getan: Im Jahr 1963 wurde im ehemaligen Haus von Semler die Caritas-Beratungsstelle eingerichtet. So habe man die Zweckbindung des Erblassers gut erfüllen können, heißt es von der Diözese auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Bild: Sabine Busse I SK-Archiv

Nach dem Auszug der Beratungsstelle habe sich allerdings „keine sinnvolle Anschlussnutzung mehr ergeben“, erklärt ein Sprecher der Erzdiözese. Daher habe man die Immobilie im Mai 2021 an einen Investor verkauft. Den Erlös werde man „in vollem Umfang“ in die Wessenbergschule in Hüfingen investieren – wodurch die Zweckbindung der Erbschaft erneut beachtet werde, betont der Sprecher. Denn die Schule der Caritas südlich von Donaueschingen bietet derzeit etwa 80 Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen ein Zuhause. Sie soll nun saniert und erweitert werden.

Unterdessen scheinen sich die Planungen in Überlingen noch in der Anfangsphase zu befinden. Der neue Eigentümer habe eine Bauvoranfrage eingereicht, heißt es von der Stadtverwaltung, die derzeit bearbeitet werde. Rechtsgrundlage für die Beurteilung des Vorhabens sei der Bebauungsplan Mühlen-Walke aus dem Jahr 1970. Das Dokument, das im Internet einsehbar ist, regelt unter anderem Gebäudehöhen und Bauweise, teilweise sogar Materialien. Oder auch, dass „talseitige Erdabgrabungen nicht vorgenommen werden dürfen“.

2022 wurden 617 Familien beraten

Unterdessen setzt der Caritasverband seine therapeutische Arbeit am neuen Standort in der Johann-Kraus-Straße fort. Ob Mobbing, Pubertäts- oder Drogenprobleme, Trennung der Eltern oder Gewalt in der Familie: Die Gründe, warum Familien hier Rat suchen, sind vielfältig. Das kostenlose Angebot steht Familien, Kindern und Jugendlichen unabhängig von Konfession oder sonstigem Hintergrund offen. Im vergangenen Jahr habe man insgesamt 617 Familien beraten, sagt Karsten Knapp, Leider der Beratungsstelle. Zudem leiste das Team viel Präventionsarbeit, etwa in Schulen, Kindertagesstätten oder Familientreffs.