Einfach mal nichts tun: Bei vielen Schülern steht das in den sechs Wochen langen Sommerferien ganz oben auf der Liste. Sich von den Strapazen des Schuljahres erholen, das schöne Wetter mit einem Eis am See genießen und keine Gedanken an lästige Aufgaben verschwenden.

Video: Julian Widmann

Klingt verlockend, für einige Klimaaktivisten ist das aber überhaupt keine Option. „Der Klimawandel macht keine Sommerpause„ – unter diesem Motto versammelten sich rund 25 „Fridays for Future„-Demonstranten am gestrigen Freitag, um auf die Straßen zu gehen, zu singen und zu demonstrieren.

„Es sind doch einige Teilnehmer da – dafür, dass aktuell Sommerferien sind“, sagte Max Kuschel von „Fridays for Future Bodensee„. Die Aktivisten seien, wie einige von ihnen betonten, in der Urlaubszeit um jeden Teilnehmer froh.

Die Teilnehmer hörten Hauke Lenk am Kaiserbrunnen zu, der in seiner Rede auf die aktuelle Problematik des Dannenröder Waldes aufmerksam machte. | Bild: Julian Widmann

Durch die Pandemie sei der Klimawandel „leider völlig in Vergessenheit geraten. Es kam nach den Lockerungen erst langsam wieder auf“, sagt Anouk Hennicke von „Fridays for Future Bodensee„. Umso wichtiger sei es, auch in den Ferien Präsenz zu zeigen.

Video: Julian Widmann

Und genau deshalb traf sich eine Mischung aus Schülern, Studenten und Auszubildenden gestern am Überlinger Busbahnhof. Gemeinsam mit der Begleitung der Polizei ging es im Anschluss durch die Innenstadt. Endstation war am Kaiserbrunnen an der Hofstadt, wo Ananda Klaar und Hauke Lenk ihre Reden hielten.

Treffpunkt am Busbahnhof. | Bild: Julian Widmann

„Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein.“ Einer der vielen Sprechchöre, die die Aktivisten am Freitag während des rund 20-minütigen Marschs durch die Stadt lautstark mit einigen Megafonen von sich gaben. Aufmerksamkeit erlangt haben die Demonstranten bei den Überlinger Passanten, angeschlossen hat sich von ihnen allerdings niemand.

Bild: Julian Widmann

Entwaldung als Thema der Demo Ananda Klaar und Hauke Lenk widmeten sich in ihren Reden zum Abschluss der „Fridays for Future„-Demonstration am gestrigen Freitag in der Überlinger Innenstadt dem Thema Entwaldung.

Hauke Lenk bei seiner Rede. | Bild: Julian Widmann

Rede von Hauke Lenk „Danni, bleib“, rief Hauke Lenk in Richtung der 25 Aktivisten, die sich ihm lautstark anschlossen. In seiner ersten Rede bei einer „Fridays for Future„-Demo ging es es um den Dannenröder Wald in Hessen. Seit Jahrzehnten gibt es Proteste gegen den Ausbau der A 49. Man plane den Wald zu roden – für die Autobahn. „Das ist ein gesunder Mischwald mit einer besonderen Artenvielfalt. Zudem ist er ein wertvoller CO2-Speicher„, sagte er. Viele Klimaaktivisten hätten, so Lenk, die Initiative ergriffen und den Forst besetzt – unter anderem zum Beispiel mit Baumhäusern. Nun gehe es darum, weitere Vorhaben zu verhindern. Gegen die Rodung müsse man immer weiter demonstrieren.

Ananda Klaar kritisierte in ihrer Rede die „nicht vorhandene Klimapolitik“ in Brasilien. | Bild: Julian Widmann

Rede von Ananda Klaar Ananda Klaar sprach über ein globaleres Thema, den Amazonas. „Auch wenn viele von euch über die Problematik Bescheid wissen, ist es wichtig, heute kurz darüber zu sprechen. Wir müssen uns immer wieder darüber ärgern“, sagte sie. Die nicht vorhandene Klimapolitik in Brasilien sei erschreckend. Die Entwaldung in geschützten Gebieten würde trotz der verheerenden Brände im vergangenen Sommer weitergehen. „Niemand hört den Schrei nach Hilfe der Völker des Amazonas“, sagte Ananda Klaar. Sie kritisierte beispielsweise den Anbau von Soja oder die Errichtung neuer Bergwerke. Brasilien habe „eine nicht vorhande Klimapolitik“. Dies sei ihrer Meinung nach traurig.

Video: Julian Widmann

Wichtig war den Demonstranten vor allem auch, auf weitere Streiks aufmerksam zu machen. Denn es dürfe nicht passieren, dass das Thema wieder unter den Tisch gekehrt werde.

Am weltweiten „Fridays for Future„-Großstreik am 25. September wollen die Überlinger und Friedrichshafener Ortsgruppen zum Beispiel dabei sein und in Friedrichshafen auf die Straße gehen.