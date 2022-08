Überlingen vor 3 Stunden

Frau zeigt Zivilcourage und wird deshalb von zwei Unbekannten bedroht

Eine Passantin beobachtet, wie zwei Männer eine Angestellte in einem Laden aggressiv angehen. Als die Frau in den Laden geht und der Mitarbeiterin beispringt, drohen die beiden Unbekannten ihr Schläge an.