Die Polizei sucht nach einer unbekannten Frau, die am Montag in Überlingen nach einem Unfall flüchtete, ohne sich um die Konsequenzen zu kümmern. Die Frau stand gegen 19 Uhr mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Lippertsreuter Straße, als ein 55-jähriger, stark betrunkener Mann gegen die Scheibe klopfte.

Überlingen Rangieren nach Gehör: Fahrer eines Sattelzugs richtet 20.000 Euro Schaden an Das könnte Sie auch interessieren

Wie die Polizei berichtete, startete die Frau daraufhin den Wagen. Sie überrollte den Fuß des 55-Jährigen und fuhr weg. Da der Mann über Schmerzen klagte, musste er vom Rettungsdienst versorgt werden.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Autofahrerin geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 07551/804-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.