Eine Frau, die am Montag gegen 14 Uhr in der Christophstraße in Überlingen mit ihrem Fahrrad stürzte, erlitt dabei einen Nasenbruch. Wie die Polizei mitteilt, kam die Radlerin mit ihrem Pedelec an den Bordstein und verlor in der Folge die Kontrolle über das Gefährt.

Wegen ihrer durch den Sturz erlittenen Verletzungen wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pedelec entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro, schätzt die Polizei.