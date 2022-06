von Julia Blust und dpa

Am späten Abend des 1. Juli 2002 stoßen am Himmel über Überlingen zwei Flugzeuge zusammen: ein DHL-Frachtflugzeug und der Bashkirian-Airlines-Flug 2937. Alle 71 Insassen der beiden Maschinen kommen ums Leben.

Im russischen Flugzeug, einer Tupolew, sitzen 69 Menschen, darunter 49 Schulkinder. Sie sind auf dem Weg in den Urlaub nach Spanien und stammen aus der Stadt Ufa in der russischen Teilrepublik Baschkortostan. Mit der Reise sollten Schüler für gute Leistungen belohnt werden. Auch die beiden Piloten des Frachtflugzeugs, einer Boeing 757, sterben – sie stürzt bei Owingen-Taisersdorf in den Wald. Viele Bürger dort glauben fest daran, dass es sich dabei nicht um einen Zufall handelte und die Piloten die Maschine am Ende noch weg von der Wohnbebauung lenkten.

Die Rolle der Schweizer Flugsicherung Skyguide

Das Unglück ging laut der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung auf technische Mängel und menschliche Fehler bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide zurück. 2004 erstach einer der Hinterbliebenen, der bei dem Absturz Frau und Kinder verloren hatte, einen Fluglotsen, der am Abend des Unglücks alleine im Kontrollzentrum gesessen und die Kollision zu spät bemerkt hatte.

Die Minuten vor der Flugzeugtragödie im Detail bis 23.30 Uhr: Eine russische Tupolew-154 fliegt mit 69 Menschen an Bord auf dem Weg von Moskau nach Barcelona über Süddeutschland. Von Süden nähert sich eine Boeing 757 des Kurierdiensts DHL mit zwei Piloten, die nach einem Zwischenstopp im italienischen Bergamo Richtung Brüssel fliegt. Die Boeing meldet sich um 23.21 Uhr, die Tupolew um 23.30 Uhr bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide in Zürich an.



23.34 Uhr und 42 Sekunden: Die automatischen Warnsysteme (TCAS) in beiden Maschinen schlagen Alarm und melden „Traffic“ (deutsch: Verkehr).



23.34 Uhr und 49 Sekunden: Der zuständige Fluglotse fordert den Piloten der Tupolew auf, seine Flughöhe zu verringern, da er sich auf Kollisionskurs mit der Boeing befindet.



23.34 Uhr und 56 Sekunden: Das TCAS der Boeing erteilt Kommando zum Sinkflug, was die Besatzung sofort befolgt. Gleichzeitig leiten die Piloten der Tupolew den Sinkflug ein. Von ihrem TCAS erhält die Tupolew dagegen das Kommando, zu steigen.



23.35 Uhr und 3 Sekunden: Der Lotse wiederholt die Anweisung an die Tupolew, schnell zu sinken. Die Anweisung wird von der Besatzung sofort bestätigt. Unmittelbar darauf gibt der Lotse ohne bestimmten Adresscode bekannt, dass sich anderer Flugverkehr in der „2-Uhr-Position“ befinde. Der rechts sitzende Pilot weiß somit nicht sofort, aus welcher Richtung Gefahr droht. „Wo ist es?“, fragt er. Der Copilot antwortet: „Hier, auf der linken Seite!“



23.35 Uhr und 10 Sekunden: Die Besatzung der Boeing erhält von ihrem TCAS das Kommando, den Sinkflug zu verstärken.



23.35 Uhr und 19 Sekunden: Die Besatzung der Boeing meldet dem Lotsen, dass sie den Sinkflug eingeleitet habe.



23.35 Uhr und 24 Sekunden: Die Tupolew erhält von ihrem bordeigenen Warnsystem das Kommando, den Steigflug zu verstärken.



23.35 Uhr und 32 Sekunden: Beide Flugzeuge kollidieren.

Keine Verletzten am Boden

Das Unglaubliche in dem Unglück: Die Stadt Überlingen, ihre Ortsteile und der Bodensee als wichtige Trinkwasserquelle bleiben verschont, am Boden gibt es keine Verletzten. Viele Anwohner helfen stattdessen den Suchkräften, versorgen sie zum Beispiel mit Essen und Trinken.

In den Tagen nach der Kollision suchen mehr als 1000 Einsatzkräfte nach den Todesopfern. Noch bevor alle Toten gefunden und identifiziert sind, reist eine russische Delegation an den Bodensee – auch um an einem der größten Wrackteile zu trauern.

