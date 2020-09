von Sabine Busse

Was sie auf jeden Fall mitbringen, sind Erfahrungen einer ganz besonderen Reise. Die vier Flüchtlinge aus Afghanistan, dem Irak und Äthiopien sowie Streetworker Carlos Göschel, der unterwegs Verstärkung von einem Freund bekommen hat, sind seit dem 28. August unterwegs. Sie starteten bei durchwachsenem Wetter aber flachen Etappen in Berlin, strampelten durch den Thüringer Wald und haben jetzt noch die Schwäbische Alb vor sich.

In Naumburg sogar im Hotel übernachtet

In ihrem Reiseblog kann man nachlesen, wie sie mal von der Stadt Naumburg gesponsert in einem Hotel übernachten, bei Initiativen und Vereinen unterkommen oder im Zelt schlafen. Die jungen Männer sind überwältigt von den vielen Begegnungen und einer beeindruckenden Hilfsbereitschaft.

Beim Verein „Freund statt fremd“ im Bamberg bekam die Rikscha einen tollen Parkplatz und die Gruppe ein köstliches Abendessen. | Bild: Carlos Göschel

Der dritte Gang der Rikscha hat sich verabschiedet

Eine Herausforderung ist manchmal die Technik, wenn das Navigationssystem sie in die Irre leitet oder zum wiederholten Mal die Kette der Rikscha reißt. Carlos Göschel schreibt in dem Reiseblog: „Die 3-Gang Schaltung der Rikscha hat sich auf zwei Gänge reduziert. Wenn ich den dritten Gang brauche, muss ich die Kette mit dem Fuß rüberschieben, was mir immer besser gelingt.“

In Stockheim bekocht von Iraner und Japanerin

Die Leser erfahren, dass sie nach der bisher größten, 85 Kilometer langen, Etappe von Stockheim nach Bamberg beim Verein „Freund statt Feind“ herzlich aufgenommen und von einem Iraner und einer Japanerin bekocht wurden.

Lebensweisheiten von einem albanischen Eisdielenbesitzer

Die Gruppe ist längst zu einem Team geworden, dass sich jeden Morgen den Herausforderungen stellt – und auf Babypuder zur Pflege beanspruchter Körperteile nicht mehr verzichten möchte. Unterwegs treffen sie auf Menschen, die ihnen mit Interesse begegnen und bisweilen wertvolle Lebensweisheiten liefern. So wie der albanische Eisdielenbesitzer: „Du musst etwas aufbauen in Deinem Leben, Arbeit und Familie. Dein Leben muss wie ein Buch sein, in dem Deine Kinder gerne lesen“.

Rückkehr am Sonntagabend auf dem Landungsplatz

Sonntagabend werden die Radfahrer gegen 19 Uhr am Landungsplatz in Überlingen erwartet. Aber vorher müssen sie noch die Etappen von Ulm nach Aulendorf und schließlich zum See schaffen. Keine leichte Strecke für müde Beine und eine divenhafte Rikscha. Weitere Details im Reiseblog.