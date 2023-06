Nachruf vor 45 Minuten

Flucht und Verfolgung zeichneten ihn: Michael Weill stirbt mit 91 Jahren in Überlingen

Der gebürtige Berliner erlebte Schrecken: Flucht, Überleben im Untergrund, Einsamkeit in fremden Kulturen. 1985 kam er mit seiner Mutter an den Bodensee. Jetzt starb Michael Weill in St. Franziskus.