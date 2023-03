Bei der Aktion „fit und gesund am See“ der SK ONE GmbH, zu denen sowohl der SÜDKURIER als auch die Seewoche gehört, sind aktuell zwölf Gewinner auf dem Weg in eine gesundheitlich bessere Zukunft. Die zwölf Teilnehmer der Aktion können sich wahrlich als Gewinner fühlen, denn sie wurden aus mehr als 140 Bewerbern ausgelost.

Seit Anfang März stehen wöchentlich zwei Trainings auf dem Programm – eine im ProSana Gesundheitszentrum Überlingen oder Salem und eines in der Bodensee Therme Überlingen, bei dem die DLRG Ortsgruppe Überlingen das Aqua-Fitness leitet. Seit vergangener Woche wird auch an der frischen Luft trainiert. Zum Auftakt gab es ein Walking-Training. Doch schon bald geht es etwas schneller zur Sache, denn Anfang April steht eine Laufschule mit Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann auf dem Programm.

Viele Termine

Das Training ist aber nur ein Teil, denn neben der Praxis gibt es auch jede Menge Theorie, Information und weitere spannende Termine. Bislang haben die Teilnehmer von „fit und gesund am See“ grundlegende Trainingsinhalte vermittelt bekommen. Außerdem haben sie bei einem Kochkurs der AOK in Ravensburg gesundes Kochen und die Bodensee-Sportklinik in Friedrichshafen kennengelernt. Ein purer Genuss war der exklusive Sauna-Event in der Bodensee Therme Überlingen, als die Seesauna nur für die Teilnehmer reserviert war und es einen ganz besonderen Aufguss gab.

Das sind aber nur die ersten Veranstaltungen gewesen. Und noch besser: Genau hier wird es für die Leserinnen und Leser interessant, denn zu den jeweiligen Veranstaltungen gibt es mehr als nur zwölf Plätze. Deshalb kann jeder, der Interesse an einem dieser Gesundheitsthemen oder -aktionen hat, mit ein wenig Glück immer noch mit dabei sein. Mitmachen ist ganz einfach (siehe Infokasten). Voraussetzung ist, dass man sich im Internet für die jeweilige Aktion registriert.

Weiter geht es am 3. April mit einem ganz besonderen Vortrag zum Thema „Gesunde Ernährung – Vitamine, Ernährungstrends und mehr“. Hierbei verrät die AOK-Ernährungsexpertin Margit Michelberger, wie man es schafft, gesund und fit im Freizeitsport zu sein – nämlich mit genügend Energie und rund 50 Nährstoffen. Auch wenn sich das auf den ersten Eindruck viel anhört, steckt etwas ganz Einfaches dahinter: ein vollwertiges und abwechslungsreiches Essen, was gesund und leistungsfähig macht.

Geführte E-Bike-Tour

Wer gerne auf dem Rad sitzt, sollte sich den 17. April vormerken. Da gibt es eine entspannte und geführte E-Bike-Tour vorbei an den Sehenswürdigkeiten der Region. Es geht auf verschlungenen Waldwegen, durch Obstplantagen, wenig befahrenen Straßen und entlang der Linzer Aach in Richtung Kloster und Schloss Salem, vorbei am Affenberg bis zum Bodensee. Nach einem kurzen Stopp an den Pfahlbauten geht es wieder zurück über die Klosterkirche Birnau nach Überlingen. Natürlich kann man sich hierzu auch ein E-Bike vor Ort ausleihen.

Alle Wanderfreunde sollten sich ebenfalls anmelden, denn am Sonntag, 23. April, geht es sportlich über elf Kilometer und stolze 430 Höhenmeter. Genau das ist möglich am Bodanrück. Dort gibt es noch vergessene Burgen, zahlreiche Pfade, tiefe Schluchten und Eiben bewachsene Bergrücken. Die Natur ist dann auch frühlingshaft prall und bunt. Unterwegs gibt es genügend Zeit zum Reden. Dabei wird unter anderem der Deutsche Alpenverein Sektion Überlingen und seine vielfältigen Aktivitäten vorgestellt. In Überlingen ist noch eine Schlusseinkehr im Bistro des Kletterzentrums eingeplant. Es gibt noch mehr Veranstaltungen, zu denen sich bereits jetzt jeder anmelden kann. Mit etwas Glück kann man dann auch dabei sein.

Ziel der Aktion „fit und gesund am See“ ist, dass die zwölf Teilnehmer am Sonntag, 21. Mai, beim Volksbank Überlingen Run im Überlinger Uferpark teilnehmen. Welche der drei verschiedenen Strecken dann absolviert werden, ist jedem selbst überlassen. Alle, die am Lauf teilnehmen wollen, können sich allerdings schon jetzt anmelden. Und das macht durchaus Sinn, denn die Plätze sind auf je 200 pro Lauf limitiert.

So kann man mitmachen

Auf der Internetseite der Aktion „fit und gesund am See“ werden alle Aktionen vorgestellt. Es gibt Vorträge, eine Radtour, eine Wanderung, ein Kletter-Event und vieles mehr. Wer mit dabei sein möchte, kann einfach die jeweilige Aktion anklicken, sich darüber informieren und dann direkt registrieren. Sollten sich mehr Personen anmelden als es Plätze gibt, entscheidet das Los. Die Informationen sind zu finden im Internet unter:

http://www.suedkurier.de/fitundgesundamsee