Überlingen – Es sollte ein Weg in eine gesündere und vor allem fittere Zukunft sein – und das ist es auch. Die Aktion „fit & gesund am See“ zeigt bei den zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern bereits seine Wirkung. Der SÜDKURIER und die Seewoche begleiten die Protagonisten. Aktuell wird vor allem an der Kondition gearbeitet. Die intensive Zeit des Kraftraumes bei Prosana in Überlingen und Salem ist vorbei, die Aquafitness in der Bodensee Therme Überlingen geht dagegen weiter. Hinzugekommen ist nun seit einigen Wochen das Training an der frischen Luft mit Walking oder Laufen.

Außerdem gab und gibt es weiterhin ganz besondere Erlebnisse. So war die Gruppe erst vor wenigen Tagen mit Wander-Guides vom Deutschen Alpenverein Sektion Überlingen gemeinsam wandern rund um Bodman. Dabei wurden durchaus einige Höhenmeter absolviert. Außerdem stand eine E-Bike-Ausfahrt auf dem Programm, bei dem mehr als 30 Kilometer absolviert und vor allem der eine oder andere Waldweg kennengelernt wurde. Geleitet wurde diese von den Experten von Zweirad Weidemann aus Überlingen.

Nun wird es noch anspruchsvoller, denn bereits am 8. Mai geht es für die Protagonisten an die Wand – und zwar im DAV Kletter- & Boulderzentrum Volksbank Vertical in Überlingen. Dabei geht es um eine atemberaubende Herausforderung und darum, seine eigene Grenzen kennenzulernen und eventuell sogar einmal darüber hinauszugehen. Jeder kann dabei seine eigenen Kletterkünste unter Beweis stellen. Das Schöne daran ist, dass man beim Bouldern keine Sicherung benötigt, weil alles in Absprunghöhe stattfindet.

Ebenfalls interessant dürfte der Besuch eine Woche später beim Sport Outdoor Festival im Messequartier Dornbirn werden. Zum ersten Mal stellen sich dort regionale Sportarten wie Stand-Up Paddling, Klettern, Biken, Canyoning und vieles mehr vor. Außerdem erzählen Sportprofis wie Hans Kammerlander und Elmar Sprink über ihre Erfahrungen. Bei verschiedenen Workshops können Sportarten probiert werden, von denen man bislang noch nicht einmal etwas gehört hat – und das alles ohne Anmeldung.

Um die mentale Stärke geht es dann kurz vor dem großen Finale. In einem Vortrag berichtet Toralf Sigle von „mymindsteps“, wie man Informationen schneller aufnehmen und kreativ umsetzen kann. Dabei geht es um ein ganz spezielles Training, das Gehirn und Körper gleichzeitig fordert und fördert. Es ist ein neu entwickeltes und vor allem ganzheitliches Training für jedermann.

Wer bei den Aktionen mit dabei sein möchte, kann einen der wenigen zusätzlichen Plätze gewinnen und bei der Verlosung dabei sein. Voraussetzung ist eine Anmeldung zur Verlosung im Internet unter:

http://www.suedkurier.de/fitundgesundamsee

Volksbank Überlingen Run zum Finale

Die Aktion „fit & gesund am See“ läuft nun schon seit Anfang März. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren im Fitnessstudio bei Prosana in Überlingen und Salem, beim Aquafitness in der Bodensee Therme Überlingen und haben von Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann wertvolle Tipps zum Thema Walking und Laufen bekommen. Nun steht auch für die Protagonisten das große Finale an, denn jeder bekommt einen Startplatz beim Volksbank Überlingen Run am Sonntag, 21. Mai im Überlinger Uferpark.

Die Strecke, die absolviert wird, kann selbst gewählt werden. Man kann beim Benefizlauf über vier Kilometer, beim „Randegger Zehner“ über zehn Kilometer oder beim Volksbank Drittel-Marathon über 14 Kilometer teilnehmen. Das Besondere am Volksbank Überlingen Run ist die Strecke, denn es wird ein Rundkurs von zwei Kilometern im Überlinger Uferpark absolviert. Damit ist die Laufveranstaltung vor allem auch für die Zuschauer interessant, weil die Läuferinnen und Läufer häufig an einem vorbeilaufen.

Durch die teilweise enge Streckenführung sind die Plätze pro Lauf auf 200 begrenzt. Anmeldungen sind bis zum 1. Mai noch möglich. Danach gibt es am Veranstaltungstag die Möglichkeit der Nachmeldung.

Mit dabei sein wird unter anderem Benedikt Hoffmann, deutscher Berg-, Langstrecken- und Ultramarathonläufer. Beim Benefizlauf startet auch eine Delegation der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen mit kompletter Montur, inklusive Atemschutzausrüstung. Bei diesem Vier-Kilometer-Lauf pflanzt übrigens die Volksbank Überlingen für jeden Starter einen Baum.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es im Internet unter:

http://www.volksbank-ueberlingen-run.de