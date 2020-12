Überlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

FFP2-Masken nicht für Ausländer? Eine Frau aus Lettland wird in einer Überlinger Apotheke abgewiesen

Nein, es stimmt nicht, dass nur Bürger mit deutschem Pass kostenlos FFP2-Masken zum Schutz vor Corona erhalten. In einer Apotheke in Überlingen wurde das aber angenommen. Der Apothekerverband nimmt die Apotheke in Schutz, denn die entsprechende Verordnung sei „missverständlich“ formuliert worden. Ein weiterer Apotheker räumt mit der Knauserigkeit auf. Es sei doch „Blödsinn“, schließlich gehe es darum, die Allgemeinheit zu schützen.