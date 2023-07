Owingen – Löschen gehört zu den Kernkompetenzen jeder Feuerwehr. Bei den Owinger Einsatzkräften kommen inzwischen noch zwei weitere dazu: Das Laufen und das Radeln. Und da dieser sportliche Duathlon in der Regel recht schweißtreibend ist, lässt sich das Löschen beim anschließenden Feuerwehrfest mit Leichtigkeit auf den Durst anwenden.

Duathlon zum 16. Mal

Bereits zum 16. Mal veranstalten die Owinger am 9. und 10. Juli ihren traditionellen Duathlon-Wettbewerb, bei dem es weniger um Höchstleistungen als um sportliche Betätigung geht. Bei der Premiere im Jahr 2005 waren die Veranstalter um Initiator Helmut Endres, dem damaligen Gesamtkommandanten, ihrer Zeit voraus. Inzwischen gibt es viele Nachahmer.

In Owingen liegt die letzte sportliche Veranstaltung dieser Art inzwischen schon vier Jahre zurück. Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause hatte die Feuerwehr im Vorjahr alle Hände voll zu tun, ihr neues Gerätehaus zu feiern und offiziell seiner Bestimmung zu übergeben. Inzwischen ist der Alltag wieder eingekehrt und Zeit, an die traditionelle Doppelveranstaltung anzuknüpfen.

Der Startschuss zum Duathlon fällt am Sonntag, 9. Juli, um 10 Uhr am Kultur|O. Anmeldungen sind per E-Mail möglich unter duathlon-owingen@web.de, aber auch noch am Veranstaltungstag vor Ort. Allerdings beginnt bereits eine Viertelstunde vor dem Start das gemeinsame Aufwärmen. Eine Startgebühr wird von der Feuerwehr nicht erhoben.

Viele Owingerinnen und Owinger werden bereits mit den Hufen scharren und trainieren. Schließlich sind sie eine ausdauersportfreudige Gemeinde, wie auch der aktive Verein Fit for Fun beweist. Dabeisein ist jedoch auch hier alles. Nicht Ho?chstleistung, sondern das Mitmachen steht im Vordergrund. Die Lauf-, Rad- und Walkingstrecken sind fu?r jedermann zu bewa?ltigen. Fünf Kilometer sind zunächst zu laufen oder zu walken. Dann gilt es in die Pedale zu treten und die 22,5 Kilometer lange Radstrecke zurückzulegen. Es ist auch möglich, ein Team zu bilden und sich die beiden Aufgaben zu teilen.

Frühschoppen am Sonntag

Um 11 Uhr wird zwar noch keiner der Teilnehmer im Ziel sein. Ungeachtet dessen bläst die Feuerwehr dann zum gemeinsamen Frühschoppen, dem sich auch die durstigen Sportler später sicher gerne anschließen. Die musikalische Begleitung steuert der Musikverein Owingen bei. Die Gäste erwarten ein reichhaltiger Mittagstisch und anschließend Kaffee und Kuchen. Ein unterhaltsames Kinderprogramm mit einer Hüpfburg und Kistenstapeln bietet die Jugendfeuerwehr Owingen an. So ist für die ganze Familie etwas geboten. Im Rahmen des Festes stellt die Jugendfeuerwehr auch ihre neue Kindergruppe vor. Hier können alle Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren mitmachen und Feuerwehrluft schnuppern.

Zum Ausklang der beiden Festtage veranstaltet die Owinger Feuerwehr am Montag, 10. Juli ab 18 Uhr ihren Feierabendhock. Für musikalische Unterhaltung sorgt hier die Jugendkapelle Harmonie Lippertsreute.

Sonntag, 9. Juli 9.45 Uhr: Gemeinsames Aufwärmen

10 Uhr: Startschuss zum Duathlon

(5 km Laufen/Walken, 22,5 km Radfahren)

11 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Owingen,

anschließend Mittagstisch/Kaffee und Kuchen

Kinderprogramm / Vorstellung der Kindergruppe