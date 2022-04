Philipp Sauter wohnt mit seiner Frau in der Hafenstraße. Er reagierte sofort, als aus einer Nachbarwohnung ein Feuermelder ertönte. Das Haus ist von sechs oder sieben Parteien bewohnt. Das Paar klingelte an allen Wohnungen, um die Nachbarn zu warnen.

Beherzt schlug Philipp Sauter die Wohnungstüre ein, aus der Brandgeruch wahrnehmbar war. „Da stand aber so eine Wand aus Rauch und Qualm vor mir, dass klar war, dass da Profis ran müssen.“

In einer Küche fingen Plastikgefäße auf einem Cerankochfeld an zu qualmen. | Bild: Hilser, Stefan

Die Profis der Feuerwehr Überlingen wurden alarmiert, außerdem der Rettungsdienst. Denn Sauter rief zwar in die Wohnung und prüfte im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten, ob jemand in der Wohnung ist, musste seinen Rettungsversuch aber abbrechen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wusste also zunächst nicht, was sie erwarten würde.

Die freiwilligen Helfer der Feuerwehr rückten mit drei Löschfahrzeugen aus. | Bild: Hilser, Stefan

„Die Feuerwehr war schnell hier, das hat nach meiner Beobachtung alles gut geklappt“, schilderte Philipp Sauter den Einsatz der Feuerwehrleute. Diese rückten mit drei Löschfahrzeugen an, darunter eine Drehleiter.

Wie Pressesprecher Hans-Jörg Dieringer sagte, hatte in der Wohnung jemand vergessen, seien Herd auszustellen. Erschwerend kam hinzu, dass auf dem Herd Plastikgefäße standen, die für die enorme Rauchentwicklung sorgten.

Auch eine Drehleiter war im Einsatz. | Bild: Hilser, Stefan

In der Wohnung war augenscheinlich zum Ausbruch des Brandes niemand anwesend. Und so gab es auch keine Verletzten. Die Atemschutzträger konnten den Brand lasch lokalisieren und löschen, ohne dass ein Einsatz von Löschwasser nötig gewesen wäre. Lediglich ein Rauchentlüfter musste eingesetzt werden, um den giftigen Qualm aus dem Haus zu drücken.

Die Wehrmänner brachten das Feuer rasch unter Kontrolle und entlüfteten das Haus mit einem Druckentlüfter. | Bild: Hilser, Stefan

Die Helferinnen und Helfer des DRK konnten unverrichteter Dinge wieder abziehen. „Zum Glück gibt es Rauchmelder“, sagte Dieringer zu Philipp Sauter und lobte seine rasche Reaktion. Nicht auszudenken, was in der eng bebauten Altstadt mit ihren historischen Gebäuden passieren könnte, wenn so ein Feuer längere Zeit nicht bemerkt wird.