In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Gradebergstraße hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Feuerwehr konnte schnell eingreifen, heißt es in einer Mitteilung. Vor Ort angelangt, wurde umgehend ein Löschangriff mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Zwei zum Zeitpunkt des Brandausbruchs noch im Gebäude befindliche Personen konnten über das Treppenhaus gerettet werden. Sie wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und betreut. Zur weiteren Behandlung und Untersuchung wurde eine Person vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Noch Vorschrift: Die Retter der Feuerwehr tragen im Einsatz Gesichtsmasken. | Bild: Feuerwehr Überlingen

Als Brandursache konnte angebranntes Essen in der Küche der Wohnung ausgemacht werden. Neben der Feuerwehr Überlingen, die mit einem Löschzug und der Abteilung Stadt unter der Leitung von Zugführers Dirk van de Loo im Einsatz war, befanden sich auch der Rettungsdienst des DRK und die Schnelleinsatzgruppe des Ortsverbandes Überlingen am Brandort. Ebenfalls in den Einsatz mit eingebunden war die Landespolizei. Ein Bild der Schadenslage machten sich neben dem stellvertretenden Kommandanten Wilfried Brodmann auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Dagobert Heß.

Parallel zur Brandbekämpfung wurde das mehrgeschossige Gebäude mit weiteren Trupps auf vermeintlich im Gebäude befindliche Personen abgesucht. Sowohl die Brandwohnung als auch die weiteren Wohnungen des mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses gelten weiterhin als bewohnbar, so die Feuerwehr. Für die Dauer des Einsatzes mussten die Gradebergstraße und die Krummebergstraße komplett gesperrt werden.