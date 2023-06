Rund sechs Quadratmeter einer Wiesenfläche sind am Donnerstag kurz vor 21 Uhr im Bereich der Akademie Rauenstein in Brand geraten. Das Feuer hätte sich vermutlich zu einem größeren Flächenbrand entwickelt, wenn Passanten nicht so beherzt reagiert hätten.

Die Polizei berichtet: „Geistesgegenwärtig löschten Fußgänger den Schwelbrand zunächst mit Wasserflaschen, die alarmierte Freiwillige Feuerwehr konnte die Flammen schließlich vollständig löschen.“

Die Brandursache ist unklar, die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe dafür verantwortlich ist. In diesem Zusammenhang ruft die Polizei aufgrund der derzeit vorherrschenden Trockenheit zur Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer und Glut auf.