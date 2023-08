Der Freischütz hat ins Schwarze getroffen; das stellte der Komponist Carl Maria von Weber nach der Uraufführung seiner romantischen Oper 1821 in Berlin hocherfreut fest. Mehr als 200 Jahre später trifft „Der Freischütz“ auch in Überlingen im großen Saal der Waldorfschule den Nerv und das Herz des Publikums. Die Aufführung des Ensembles der Kleinen Oper am See begeisterte mit einer großartigen musikalischen Leistung in einer fantasievoll entstaubten Inszenierung, dramatisch und humorvoll, lebendig und anrührend, zeitlos und hochaktuell zugleich.

Einfachste Requisiten wie stapelbare Holz-Paletten und aufgehäufte Stoffbündel schaffen den Raum für die Handlung, die in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg spielt. Es ist eine Welt, die in Trümmern liegt. Parallelen zur Gegenwart kommen einem da schnell in den Sinn. So schleppt sich der Jägersbursch Kaspar (Vincent Gühlow), der den ziemlich schlechten Schützen Max (stimmlich stark Gerd Jaburek) mit Zauberhilfe des teuflischen Samiel zum Freischützen puscht, als abgerissener Kriegsheimkehrer daher. Der Typ ist fertig. Versehrt an Körper und Seele wird er zum Desperado, der im Pakt mit dem Teufel alles aufs Spiel setzt. Gühlow verkörpert das meisterlich.

Die berühmte Szene in der nächtlichen Wolfsschlucht, in der Kaspar mit Samiels Hilfe für den Jägersbursch Max die verzauberten Gewehrkugeln gießt, ist auch in der Inszenierung des jungen Regisseurs Ruben Michael der dramatische Höhepunkt des Abends. Mit einfachsten Mitteln findet er starke Bilder. Zum Beispiel wenn Kaspar mit einer Axt den Bühnenboden aufhackt und aus dem glutrot aufscheinenden Untergrund anstatt kleiner Gewehrkugeln sieben leuchtende Bühnenscheinwerfer als Geschütze heraufhieft, während sich die Choristen wie arme Seelen im Fegefeuer auf dem Boden winden. Überhaupt kommt die ganze Freischütz-Inszenierung ohne Gewehre aus. Schützenromantik? Fehlanzeige! Ein starkes Symbol für die Sinnlosigkeit von Krieg und Ballerei findet das Regieteam um Isabelle Marquardt (Gesamtleitung und Agathe) in dem Requisit des riesigen Plüschbärs. Mal als Kuscheltier gehätschelt, mal als Sinnbild geplatzter Träume gerupft und aufgerissen, mal frei vom Schnürboden hängend jämmerlich aufgeknüpft verkörpert er so ziemlich alles, was der Kampf um Erfolg, Macht und Liebe anrichten an.

Quirlig keck in Dirndl und Turnschuhen bezaubert Nina van Ryn als Ännchen stimmlich wie schauspielerisch in ihrer Rolle. Isabelle Marquardts Agathe träumt in Pumphöschen und weißen Plüschpuschen von ihrem Max und verleiht der Figur mit ihrer wunderbar rein intonierenden Sopranstimme durchaus auch dramatische Konturen. Hermann Locher ist ein gemütlicher Erbförster Kuno, der bayrisches Lokalkolorit einbringt. Julian Jonas Stump verkörpert den dämonischen Samiel mit starker Präsenz und Jacob Fauser gibt den vor Selbstbewusstsein nur so strotzenden Bauern Kilian stimmlich und darstellerisch souverän. Der Chor der Kleinen Oper am See beweist sich zudem einmal mehr als lebendig agierender, spiel- und singfreudiger Klangkörper. Musikalisch zusammengehalten wurde all das souverän und präzise von Vincent Andreas am Dirigentenpult. Er schrieb auch das gelungene Arrangement für zwei Hörner, Oboe, Klarinette, Cello, Kontrabass, Klavier und Schlagzeug. Die sorgfältig ausgearbeitete Dramaturgie (Uli Mangel) verzahnte die Klänge aus dem Orchestergraben effektvoll mit der Bühnenhandlung.

Und das Ende? Ob es happy ausfallen soll, durfte das Publikum per Handzeichen selbst entscheiden. Am Premierenabend kannte es keine Gnade und schickte den Freischützen Max in die Verbannung, aus der Traum für Agathe. Glücklich waren aber auf jeden Fall die anwesenden Opernfans, die langanhaltend und begeistert applaudierten.