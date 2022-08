von Miriam Altmann

Die Kinder im Morgenkreis tauschen nachdenkliche Blicke: Entscheiden sie sich für Hip-Hop-Tanz, Korkdruck oder Monsterbilder mit Pustetechnik? In Kleingrüppchen teilen sie ihre Wahl mit, dann flitzen alle zum Frühstück. „Meist ist es so, dass die Kinder großen Hunger haben. Dadurch ist der Morgenkreis eher kurz“, erläutert Astrid Geiger-Edelhoff lachend.

Erst einmal eine Stärkung. Tabea, Jana und Jorin (von links) lassen sich das Frühstück schmecken, bevor es mit den Angeboten weitergeht. | Bild: Altmann, Miriam

Die Realschullehrerin ist Teil des Betreuerteams, das sich für die Kinderferienbetreuung des Familientreffs Kunkelhaus wieder ein abwechslungsreiches Programm überlegt hat. Neben Batiken, Ausflügen zum See oder Wasserspielen lägen vor allem Armbänder und Kinderschminken immer im Trend – „egal, wie heiß es ist“, merkt die 35-Jährige an.

Die Kinderferienbetreuung Der Familientreff Kunkelhaus bietet in Kooperation mit der Stadt Überlingen seit 2003 eine Betreuung für Kindergarten- und Schulkinder im Alter von drei bis zwölf Jahren während der Sommerferien an. Dieses Jahr fand die Kinderferienbetreuung vom 1. bis zum 19. August im Kinderhaus Burgberg statt. Es wurden insgesamt 47 Kinder aus 33 Familien bis zu drei Wochen lang betreut. Das Betreuerteam besteht aus pädagogischen Fachkräften und Praktikantinnen.

Beim Korkdruck können sich die Kinder kreativ austoben. Die zehnjährige Dunja (rechts) gestaltet ein Herz. | Bild: Altmann, Miriam

Viele der drei- bis zwölfjährigen Kinder seien zum wiederholten Mal dabei. „Sie kommen nicht, weil sie müssen, sondern weil es ihnen Spaß macht“, betont Gisela Mayer vom Organisationsteam. Auch ihre Tochter komme gern, weil ihre Schulfreundinnen alle im Urlaub seien und sie hier andere Freundinnen treffe.

Eine davon ist die zwölfjährige Emilia: „Eigentlich wohnen wir in Belgien“, erzählt diese beim Frühstück. Die Hälfte der achtwöchigen Sommerferien verbringe die Familie immer in Überlingen, der Heimat ihrer Mutter. Und seit sie drei Jahre alt ist, sei sie Stammgast in der Kinderferienbetreuung. Weshalb? „Hier sehe ich Freunde, die ich ein Jahr nicht gesehen habe“, begründet Emilia, „und es gibt immer verschiedene Angebote.“

Noë und Emilia leben in Belgien, kommen aber jeden Sommer nach Überlingen und zur Kinderferienbetreuung. „Unsere Mama kommt ursprünglich aus Überlingen“, verrät die zwölfjährige Emilia. Die Geschwister freuen sich vor allem über das jährliche Wiedersehen mit ihren Freunden, doch eigentlich gefalle ihnen „ein bisschen alles“, sagt der neunjährige Noë. | Bild: Altmann, Miriam

Eltern dankbar für das Betreuungsangebot

Die Eltern nehmen das Betreuungsangebot ebenfalls gern wahr: Jens Eisele hat seine sechsjährigen Zwillinge für die gesamten drei Wochen angemeldet, um Zeit für die Arbeit und den Haushalt zu haben. Da Edvard und Willem Vorschüler seien, gelte es dieses Jahr besonders viel Zeit zu überbrücken. „Die Kinder schlafen zwar gern eine Stunde länger, aber ja, sie gehen gerne hin“, sagt der Vater. Ausgebucht sei die Ferienbetreuung dieses Jahr nicht, teilt Schanna Filipp mit. Die Erziehungswissenschaftlerin vermutet das Reisefieber und die pandemiebedingten Homeoffice-Möglichkeiten als Ursachen.

Während der siebenjährige Felix (links) gern mit dem Ezy-Roller fährt, spielt sein großer Bruder Moritz am liebsten Fußball. Dass sie bei der Kinderferienbetreuung mitmachen, hätten ihre Eltern entschieden, doch es sei okay für sie, meint der Zehnjährige. | Bild: Altmann, Miriam

In Zukunft könnten Praktikanten fehlen

Die 28-jährige Schanna Filipp hat das Betreuerteam bereits vor ihrer Ausbildung zur Erzieherin als Praktikantin verstärkt. „Ich mache mit, weil es schön, abwechslungsreich und belebend ist“, sagt sie. Toll sei auch, wie das Team zusammenwachse. Die Personalsuche gestalte sich jedoch zunehmend schwieriger, offenbart Astrid Geiger-Edelhoff. Falls das Pflichtpraktikum während der Sommerferien tatsächlich aus der Erzieherausbildung gestrichen werden sollte, würden in Zukunft Praktikanten fehlen, befürchtet sie.

Schanna Filipp, Jenny Fischler und Astrid Geiger-Edelhoff (von links) und ihre Kolleginnen stecken viel Herzblut in die Vorbereitung und Durchführung der Kinderferienbetreuung. „Es ist toll, die Kinder über eine lange Zeit jedes Jahr zu sehen“, betont Astrid Geiger-Edelhoff. | Bild: Altmann, Miriam

Dabei sei die Arbeit hier eine sinnstiftende Tätigkeit und eine schöne Abwechslung zum normalen Alltag, wirbt Geiger-Edelhoff. Für die Realschullehrerin ist die Stelle perfekt: Sie habe Zeit in den Sommerferien, bastle und organisiere gern und freue sich, auch mal mit kleineren Kindern zu arbeiten: „Sie geben einem so viel zurück.“

Gut, dass das Bällebad des Burgberg-Kindergartens so groß ist: Gerade die älteren Kinder sind oft auch ohne Programm zufrieden. | Bild: Altmann, Miriam