Bodenseekreis vor 2 Stunden

Felsabgang in Überlingen: So lange soll die Straße noch gesperrt bleiben

Autofahrer brauchen weiterhin Geduld: Nach dem Felssturz in der vergangenen Woche ist die Bahnhofstraße in Richtung Sipplingen noch nicht wieder befahrbar. Die Verkehrssituation in Überlingen bleibt vorerst schwierig.