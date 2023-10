Überlingen vor 1 Stunde

Eigentlich kein Grund zum Lachen: Fehlende Mitarbeiter bereiten Pflegeheim-Chef große Sorgen

Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche ist groß, auch in den spitälischen Altenheimen in Überlingen. Hier versucht Betriebsleiter Christian Glage über Soziale Medien an Bewerber zu kommen – bisher ohne großen Erfolg.