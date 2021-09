von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – FV Marbach 3:0 (2:0). – Die Gastgeber begannen die Partie druckvoll und drängten den FV Marbach sofort in die Defensive. In der 11. Minute hatte Andreas Romeo nach einem Eckball keine Mühe die Kopfballvorlage von Philipp Dietrich aus kurzer Distanz über die Linie zu drücken. Auch nach diesem Treffer änderte sich am Spielverlauf nichts.

Romeo zum Zweiten

Die Gäste mussten sich dem Sturmlauf des FC Überlingen erwehren. In der 23. Minute stand Romeo erneut goldrichtig und konnte eine uneigennützige Vorlage von Tom Öhler zum 2:0 abschließen. Nach diesem Treffer ließ es der FC etwas langsamer angehen, die Gäste konnten hieraus aber kein Kapital schlagen. Die gut formierte Überlinger Hintermannschaft parierte die wenigen Angriffe des FV im Ansatz. In der zweiten Halbzeit blieb Überlingen weiterhin optisch überlegen. In der 47. Minute verhinderte der Marbacher Torhüter Matthias Gißler mit einer Glanzparade gegen Patrick Sandhas den dritten Überlinger Treffer.

Romeo zum Dritten

Begünstigt durch Überlinger Unkonzentriertheit kamen die Gäste etwas besser ins Spiel und kamen zu mehreren Gegenangriffen. FC-Torhüter Maximilan Ritzler wurde aber nur einmal ernsthaft geprüft, als er in der 63. Minute einen Schuss von Marco Effinger entschärfte. Den letzten Zweifel am 6. Saisonsieg des Tabellenführers beseitigte der Mann des Tages Romeo in der 76. Minute, als er ein schönes Zuspiel von Josua Keller mit seinem dritten Treffer abschloss. (gh)

Tore: 1:0 (11.) Romeo, 2:0 (23.) Romeo, 3:0 (75.) Romeo. – SR: Lombardo (Rheinfelden). – Z: 150.

