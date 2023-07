Nein, die Fastenbox, das Komplettpaket zum Heilfasten zuhause, konnte an diesem Abend geschlossen bleiben. Damit hatte Buchiger-Wilhelmi kürzlich für Asketen das innovative Pendant zum pandemischen Home-Office entwickelt. Die Feier zum 70. Geburtstag der Überlinger Heilfastenklinik stand ganz im Zeichen des Genusses. Und im Zeichen des Ortes, an dem man Fasten ohne Leiden lernen soll, um an den Udo-Jürgens-Titel anzuknüpfen, mit dem Mark Keller und sein Sohn Aaron Keller nach dem Hauptgang die illustre Gästeschar noch überraschen sollte. Doch dazu später mehr.

Überlingen „Als wäre man schon 20 Jahre im Beruf“: Leonard und Raimund Wilhelmi sprechen über bewegte Zeiten Das könnte Sie auch interessieren

Vierte Generation in der Verantwortung

Rund 150 Gäste hatte Seniorchef und Beiratsvorsitzender Raimund Wilhelmi im Kursaal willkommen geheißen, von dessen Wand schon mal das 360-Grad-Panorama des Bodensees von Fotograf Achim Mende grüßte und die Qualität des Standorts sichtbar werden ließ. „Liebe Freunde und Geschäftspartner“, machte es Wilhelmi kurz: „Feiern wir heute zusammen und denken dabei in Dankbarkeit an die Generationen vor uns, auf deren Schultern wir stehen“.

Bereits die vierte Generation nach Gründervater Otto Buchinger ist mit Leonard Wilhelmi, Victor Wilhelmi und Katharina Rohrer in Überlingen und Marbella inzwischen in der Verantwortung, die fünfte wächst heran.

70 Jahre Buchinger-Wilhelmi: 1953 fiel der Startschuss für das Heilfasten in Überlingen, 1973 folgte Marbella. Leonard Wilhelmi (ganz links) leitet das Überlinger Unternehmen, sein Bruder Victor Wilhelmi zeichnet mit Cousine Katharina Rohrer für Marbella verantwortlich. Seniorchef Raimund Wilhelmi leitet den fachlichen Beirat und die gemeinsam Holding, Medizinerin Francoise Wilhelmi de Toledo ist für die wissenschaftlichen Themen verantwortlich. | Bild: Hanspeter Walter

Lange Tradition der Stadt als Heilbad

Überlingen sei seit langem als „Ort des Wohlbefindens und Gesundens“ bekannt, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler in seinem Grußwort. Ja, die ersten Trinkkuren und Heilbäder habe es schon im 15. Jahrhundert gegeben. Ab 1825 habe sich die Stadt zu einem „mondänen Kurort“ entwickelt. Schon damals sei Überlingen das Ziel prominenter Gäste gewesen.

Stolz auf das „tolle Unternehmen“ zeigte sich OB Jan Zeitler in seinem Grußwort und hatte Seniorchef Raimund Wilhelmi ein Buch zur Überlinger Geschichte mitgebracht. | Bild: Hanspeter Walter

OB Zeitler schwärmt von der Fastenklinik

Fasten sei zwar ein „Bestandteil der menschlichen Geschichte“ gewesen, dennoch sei es lange belächelt worden. Doch spätestens seit die Forschung unter kontrollierten Bedingungen belegt habe, dass „von Fastenkuren positive Effekte nachzuweisen sind“, habe sich dies geändert. „Buchinger-Wilhelmi verfolgt einen medizinischen Ansatz“, erläuterte OB Jan Zeitler. Dass dieser weltweit Anerkennung finde, dazu habe Francoise Wilhelmi de Toledo einen exzellenten Beitrag geleistet. „Schön, so einen tolles Unternehmen in unserer Stadt zu wissen“, geriet Zeitler ins Schwärmen.

Lebenszeit des Unternehmens weit über Durchschnitt

Dass es kein Selbstläufer ist, wenn ein Unternehmen 70 Jahre Bestand hat, unterstrich Günter Müller-Stewens mit seiner Rätselfrage an die Gäste. Der emeritierte Wirtschaftswissenschaftler der Universität St. Gallen und Experte für strategisches Management, der selbst dem Beirat von Buchinger-Wilhelmi angehört, löste die Frage nach der durchschnittlichen Lebensdauer selbst: Es sind gerade mal 40 bis 50 Jahre. Dass Buchinger-Wilhelmi dies weit überdauert habe, müsse angesichts der Kernkompetenz nicht erstaunen, den Gästen zu einem guten und gelingenden Leben zu verhelfen.

Gesundheit Fastenzeit beginnt: Die Überlinger Chefärztin Tania Welzel über gesunde Ernährung, purzelnde Kilos und warum Fasten keine Diät ist Das könnte Sie auch interessieren

Weisheiten von Zen-Meister Nikolaus Brantschen

„Wer das Essen nicht ehrt, ist des Fastens nicht wert.“ Diese Weisheit steuerte in seinem Grußwort der Schweizer Jesuitenpater Niklaus Brantschen pünktlich zur Vorspeise bei. Der 85-Jährige Walliser ist Zen-Meister und bereits seit Jahrzehnten der spirituelle Begleiter des Buchinger-Fastens. Brantschen beleuchtete die Wurzeln des Heilfastens in einem fiktiven Gespräch mit Begründer Otto Buchinger.

Gründer Otto Buchinger Als Begründer des medizinischen Heilfastens entwickelte Otto Buchinger eine ganzheitliche Therapieform. Das Buchinger Heilfasten wandte er ab 1920 im Kurheim Dr. Otto Buchinger in Witzenhausen bei Kassel erfolgreich an entwickelte es klinisch weiter. Zeitgleich mit der Veröffentlichung seines bis heute aufgelegten Hauptwerkes „Das Heilfasten“ übersiedelte er 1935 nach Bad Pyrmont, wo er seine Fastenklinik größer und moderner fortführt. Im Jahr 1953 erhielt Otto Buchinger nicht nur das Bundesverdienstkreuz, sondern gründet gemeinsam mit seiner Tochter Maria und Schwiegersohn Helmut Wilhelmi die neue Klinik in Überlingen am Bodensee, die er noch einige Jahre als Chefarzt leitet. Regelmäßiges Fasten bleibt für ihn zeitlebens ein Bedürfnis und Kraftquell, bis er 1966 im Alter von 88 Jahren stirbt.

An Otto Buchingers Persönlichkeit und dessen erste Fastenklinik in Bad Pyrmont erinnerte Raimund Wilhelmi später. Erst Tochter Maria habe es in den Süden gezogen, wo in Überlingen vor dem Start im Jahr 1953 einige Hindernisse ausgeräumt werden mussten. Dass dies gelang, dazu habe die Stadt einen wichtigen Beitrag geleistet.

Gesundheit Was nützt Fasten? Die Überlinger Ärztin Francoise Wilhelmi de Toledo legt eine neue Studie vor Das könnte Sie auch interessieren

Entwicklung über Jahrzehnte

Die Entwicklung des Standorts über die Jahrzehnte hinweg von Neubau zu Neubau zeigte der junge Überlinger Chef Leonard Wilhelmi auf. Ehe Victor Wilhelmi und dessen Cousine Katharina Rohrer die Meriten des nur 20 Jahre jüngeren Standorts in Marbella präsentierten. Medizinerin Francoise Wilhelmi de Toledo, Mutter von Leonard, skizzierte die Belege der Wissenschaft über die Wirkung des Fastens.

Mark Keller und Aaron Keller Video: Hanspeter Walter

Musikprogramm mit Auftritt von Mark und Aaron Keller

Das vielseitige Musikprogramm hatte Hermann Stengele zusammengestellt. Mit Piano- und Saxophonklängen von Alona Negrich und Arno Haas zu den Vorspeisen, gefolgt von Opernarien der Sängerin Christine Schmidt zur Hauptspeise und dem Finale seiner Band Spice Project.

Mark Keller und Aaron Keller Video: Hanspeter Walter

Als Special Guest und Überraschung hatte Stengele schließlich Mark Keller und dessen Sohn Aaron Keller, die mit ihrem Auftritt ein echtes Heimspiel hatten und das Publikum mit dem Song „Liebe ohne Leiden“ aus dem Album „Mein kleines Glück“ begeisterten.