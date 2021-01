Ein lächelnder Saddam Hussein würgt das Überlinger Hänsele und treibt ihm den Schweiß auf die Stirn. Nein, der Gewürgte ist nicht nur das Hänsele, sondern die ganze Welt: Die Weltpolitik im Griff des unberechenbaren Diktators und die Fasnacht ebenso – besser hätte der Überlinger Narrenbuchchronist Fridolin Mandausch die Lage der Überlinger Fasnacht im Jahr 1991 kaum darstellen können.

Aufgrund des Golfkriegs, der rund einen Monat vor Beginn der Überlinger Fasnacht begann, fielen die Straßenfasnacht und öffentliche Feierlichkeiten aus. Lachen und Albernheit, das sei nicht angebracht, während im Nahen Osten Soldaten starben, hieß es seitens des rheinischen Karnevals. Auch der Viererbund, der Zusammenschluss der Narrenzünfte aus Rottweil, Oberndorf, Elzach und Überlingen, schloss sich diesem Credo an.

Pross

Überlingens Narrenvater Thomas Pross war in dem Jahr zum ersten Mal in der Narrenzunft dabei. „Die Bühnenbilder für das Narrenkonzert, die wir in den Weihnachtsferien vorbereitet hatten, waren alle fertig“, erinnert er sich. Doch dann wurden die offizielle Fasnacht abgesagt – „aus weltpolitischen Gründen“, so Pross kritisch.

Vor Absage der Feierlichkeiten habe ihn der damalige Narrenvater Walter Jaud angerufen. „Er fragte mich, was ich von einem Ausfall der Straßenfasnacht halten würde“, so Pross. „Ich fand diesen Gedanken merkwürdig und konnte damals nicht genau sagen, ob das richtig war. Das war dann halt so.“ Die Verantwortlichen des Karnevals hätten das entschieden gehabt und „Lawine der Absagen“ sei vom Rheinland ins ganze Land gerollt, so der Narrenvater, „und Überlingen war ganz vorn mit dabei.“

Anders als beispielsweise in diesem Jahr, waren Treffen und Kontakte aber erlaubt. Nur die Straßenfasnacht ist ausgefallen. „In den Wirtschaften kam es dennoch zu fasnachtlicher Stimmung“, so Pross. „Da haben die Wirte das ein oder andere Mal den Narrenmarsch aufgelegt.“

Lechler

Überlingens Narrenmutter Wolfgang Lechler sagt zu der Absage der Straßenfasnacht in dem Jahr: „Es war emotional ein richtiges Loch für uns. In einer Fasnachtsstadt wie Überlingen, fällt es schwer, dass sowas ausfällt. „Das war so, als ob man im Dezember das Weihnachtfest absagt.“ Obwohl es keine offiziellen Veranstaltungen gab, seien in Überlingen in der Woche nach dem Schmutzigen Donnerstag trotzdem verkleidete Leute auf der Straße gewesen. „Das wird trotz Lockdown auch in diesem Jahr passieren“, erwartet er.

Aufgrund der plötzlichen Absage habe die Narrenzunft in jenem Jahr viel Geld in den Sand gesetzt, ergänzt Lechler. Aufgrund ausgebliebener Feierlichkeiten kam kein Geld mehr rein. Tausende Plaketten hätten sie umsonst bestellt gehabt. In diesem Jahr haben wir das anders gemacht: Da war ein Ausfall abzusehen und wir haben weniger Blätter bestellt als 1991.

Doch die Absage der Straßenfasnacht 1991 und die Lage in der Corona-Pandemie möchte Lechler nicht vergleichen. „Heute geht die Absage offizieller Feierlichkeiten aufgrund gesundheitlichen Gefahren und Risiken in Ordnung, damals war es unverhältnismäßig.“

Ähnlich kritisch sieht es auch Narrenbuchchronist Fridolin Mandausch. Er nennt die Entscheidung aus dem Jahr heute eine „totale Überreaktion“ und sagt: „Ich bin der Meinung, dass die Absage falsch war. Auch in anderen Ländern hat es vor und nach 1991 Kriege gegeben. Das hat die Fasnacht nie gestört.“ Im Rückblick betrachtet, hätte man sich als süddeutsche Fasnacht damals ins Boxhorn jagen lassen.

Laut Mandausch habe man in dem Jahr keine einzige Karpatsche in der Stadt gehört. Ins Narrenbuch schrieb er daher: „Es war sowohl beeindruckend als auch bedrückend, das ansonten so närrische Volk so normal zu sehen.“ Auch der Narrenbaum aus Trauer klein und wurde für die Symbolik vom Narrenpolizisten Helmut Zimmermann gegossen. „Er sollte wieder groß werden“, so der Chronist.

Er sei in dem Jahr zu keiner Feierlichkeit in die Wirtschaften gegangen. „Wir von der Narrenzunft haben uns insgesamt zurückgehalten. Von der Fasnacht 1991 sind ihm daher auch keine Bilder im Kopf geblieben, nur die Kriegsbilder aus dem Nahen Osten.