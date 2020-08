Christine Schroff bleibt für ein weiteres Jahr Vorsitzende des Familientreffs Kunkelhaus. Das ergaben die Wahlen im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf, in dem Corona-bedingt die Mitgliederversammlung stattfand. „Wir werden nach den Sommerferien dort weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben“, sagte Schroff. Die Versammlung hätte eigentlich schon im März stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Schließung des Familientreffs und dem Verbot von Versammlung im Zuge der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Verein hat 195 Mitgliedsfamilien

Nach Darstellung von Christine Schroff hat der Verein mit Stand März dieses Jahres 195 Mitgliedsfamilien. Im Berichtszeitraum besuchten 318 Familien die regelmäßigen Angebote des Familientreffs; 36 Kinder ab 18 Monaten bis zum Kindergarteneintritt wurden in der Vormittagsbetreuung registriert. Die Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus St. Angelus wachse weiter, auch die Kooperation mit der Stadtbücherei werde weiter ausgebaut, so die wiedergewählte Vorsitzende.

Corona-Pandemie eine Herausforderung

Obwohl man monatelang keine Veranstaltungen hatte ausrichten können, seien die Mitglieder untereinander in Kontakt geblieben. „Dieser kleine Kontakt war wichtig“, sagte Schroff. „Es war tatsächlich unsere größte Sorge, wie wir untereinander und mit den Familien in Kontakt bleiben“, ergänzte Martina Fahlbusch-Nährig vom Jugendamt Bodenseekreis, die den Verein berät und begleitet. Ein kreatives Denken sei erforderlich für die An- und Herausforderungen, die alle Familientreffs aufgrund der Corona-bedingten Veränderungen zu meistern und zu bewältigen hätten, sagte Schroff weiter. Über eine längere Zeit seien im Familientreff nur die Telefonsprechstunde und Notfalltermine vonseiten des Jugendamtes möglich gewesen. Aufgrund der Lockerungen bei den Verordnungen habe man ab Mitte Juni wieder einzelne Angebote als Online- oder Draußen-Veranstaltung („Walk & Talk“) anbieten können. Das Jugendamt hatte laut Schroff ein einheitliches Hygienekonzept für alle Familientreffs erarbeitet, was der Verein übernommen habe. Nach Schulung der Mitarbeiterinnen habe man mit einzelnen Angeboten mit kleiner Teilnehmerzahl unter Einhaltung aller Hygiene- und Schutzmaßnahmen begonnen, jetzt aber ist erst einmal Sommerpause bis zum 1. September. Grillfest und Kinderflohmarkt seien der Pandemie zum Opfer gefallen.

Anpassungsfähig und flexibel

„Weiterhin bleibt uns nichts anders, als der neuen Normalität positiv entgegenzublicken und Veränderungen als Chance zu begreifen, um Familien in Überlingen wieder eine Anlaufstelle bieten zu können – wenn auch vorerst weiterhin in ganz veränderter Form als gewohnt“, sagte Christine Schroff. „Wir sind gut aufgestellt“, ergänzte Martina Fahlbusch-Nährig. „Wenn wir nicht anpassungsfähig und flexibel sind, wer ist es dann? Es kommt auf jeden von uns Einzelnen an.“