von Sabine Busse

Die Psychologischen Beratungsstellen der Caritas im Bodenseekreis bieten ein neues Angebot, um Menschen in Zeiten von Kontaktsperren und Ausgangsbeschränkungen zu unterstützen. Seit Montag gibt es das Familien-Stress-Telefon. „Wir wollen Eltern und Jugendlichen in diesen belastenden Zeiten ein unkompliziertes Angebot ohne Terminvereinbarung bieten“, erklärt Josefa Gitschier, Leiterin der Psychologischen Beratungsstelle für Familien in Überlingen.

Das Familien-Stress-Telefon

Öffnungszeiten:

Montag: 7 bis 9 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 20 bis 21.30 Uhr

Dienstag: 12 bis 14 Uh und 20 bis 21.30 Uhr

Mittwoch: 7 bis 9 Uhr, 12 bis 14 Uhr und 20 bis 21.30 Uhr

Donnerstag: 12 bis 14 Uhr und 20 bis 21.30 Uhr

Freitag: 7 bis 9 Uhr und 12 bis 14 Uhr



Die anderen Angebote der Beratungsstellen stehen weiterhin zur Verfügung, wurden jedoch während der Corona-Zeit auf telefonische Beratung und Online-Beratung umgestellt.

Das Krisentelefon ist anonym und kostenfrei. Von Montag bis Freitag wechseln sich die Psychologen und Pädagogen der Beratungsstellen in Überlingen und Friedrichshafen ab, um möglichst viele Zeiten anbieten zu können. Erreichbar sind sie unter einer Telefonnummer, die Anrufe werden entsprechend weitergeleitet.

In einer Mitteilung heißt es: „Die Anliegen reichen von Erziehungsfragen in dieser außergewöhnlichen Zeit bis zu Fragen wie: Wie halte ich das aus? Was kann ich tun, damit die Familie trotz der äußeren Bedingungen gut durch diese Zeit kommt? Was brauchen meine Kinder in dieser Zeit? Wie unterstützen wir als getrennte Eltern unsere Kinder?“

Josefa Gitschier will mit dem Angebot Menschen helfen und ein offenes Ohr bieten. „Wir alle kommen gerade an Grenzen und für viele ist diese Situation sehr belastend.“