Eine 79-jährige Frau aus Überlingen ist am Donnerstag falschen Handwerkern auf den Leim gegangen, die sie um ihre Ersparnisse brachten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Unter dem Vorwand, dass aufgrund eines Wasserrohrbruchs in der Nachbarschaft auch ihr Keller vollzulaufen drohe, baten die falschen Handwerker eilig um Einlass. Völlig überrumpelt ließ die Frau einen der beiden fremden Männer in die Wohnung.

Ein Täter lenkt ab, der andere durchsucht die Wohnung

Durch geschicktes Ablenken gelang es dem zweiten Täter, im Hintergrund nach Wertsachen zu suchen. Erst Tage später bemerkte die 79-Jährige, dass unter anderem ein vierstelliger Geldbetrag sowie ein Silberbarren gestohlen worden waren. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang zu einem gesunden Maß an Misstrauen.

Tipps der Polizei zur Verhinderung von Trickdiebstählen

Sollten Fremde um Einlass bitten, sollte man sich nicht hetzen lassen. Man sollte sich Zeit nehmen und in Ruhe überlegen, ob man die Fremden tatsächlich in die Wohnung lassen wolle. Bei Zweifeln könne man telefonisch bei der Stelle nachfragen, die die Fremden angeblich beauftragt hat. Wer dennoch Opfer eines Diebstahls oder Betrugs geworden sei, solle umgehend und ohne falsche Scham die Polizei verständigen.

Weitere Informationen zu dieser bekannten Masche im Internet: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/