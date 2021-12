Überlingen vor 2 Stunden

Fahren statt fliegen: Waldrappe bekommen Nachhilfe beim Transit über die Alpen in ihr Winterquartier

Biologe Johannes Fritz hat die ersten 18 Waldrappe am Wochenende mit dem Auto von Überlingen nach Südtirol gefahren. Von dort sollen sie weiter in ihr Winterquartier in der Toskana fliegen. Im Laufe der Woche soll der Rest der Population über die Alpen gebracht werden. Denn: Von allein losfliegen wollten die Vögel nicht.