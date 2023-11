Erfüllte Erwartungen können ernüchternd sein. Bei der Vorstellung des Projekts „Klar zur Wende! Wohnungslosigkeit in Überlingen beenden!“ berichtet Stephanie Morath, dass gerade mal 70 Personen bis Ende des Jahres das neue Beratungsangebot in Anspruch genommen haben werden. „Diese Zahl hatten wir leider erwartet“, sagt die Leiterin der Sozialen Dienste bei der Caritas. Dazu müsse man von einer schwer zu benennenden Dunkelziffer von Menschen ohne feste Bleibe oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen ausgehen.

Mariya Lohvina ist bei der Stadt für die Projektkoordinierung zuständig und arbeitet eng mit Jürgen Thurner von der Caritas zusammen. | Bild: Sabine Busse

Träger des im April gestarteten Projekts ist die Stadt Überlingen, der Caritasverband Linzgau fungiert als Teilvorhabenträger und ist für die operative Umsetzung zuständig. Gefördert wird „Klar zur Wende“ bis auf einen kleinen Eigenanteil vom Europäischen Sozialfonds und dem Bund.

Obdachlosigkeit in Überlingen Das EhAP-Plus-Programm Das Projekt „Klar zur Wende! Wohnungslosigkeit in Überlingen beenden!“ wird im Rahmen des EhAP-Plus-Programms (Eingliederung hilft gegen Ausgrenzung der am stärksten benachteiligten Personen) des Europäischen Sozialfonds für Deutschland vor allem mit Mitteln der Europäischen Union finanziert. Es hat ein Gesamtvolumen von 520.000 Euro. Davon übernehmen 90 Prozent die EU, fünf Prozent der Bund und die restlichen fünf Prozent steuert die Stadt zu zwei Dritteln bei, die Caritas übernimmt ein Drittel. Wer das Projekt trägt Vorhabenträger des Projekts ist die Stadt Überlingen, der Caritasverband Linzgau fungiert als Teilvorhabenpartner. Kooperationspartner sind zudem das Landratsamt Bodenseekreis sowie die Herberge der katholischen Gesamtkirchengemeinde in Friedrichshafen. Das Projekt ist im April 2023 gestartet und läuft bis September 2026. Überlinger Obdachlosenunterkünfte In Überlingen leben zurzeit 30 Personen in den Obdachlosenunterkünften Ottomühle und Reutehöfe. Der dritte Standort in Goldbach muss renoviert werden und wird voraussichtlich 2025 wieder bezugsfertig sein.

Die zwei Zielgruppen des Projektes

„Wir haben zwei Zielgruppen“, führte Jürgen Thurner aus. Da seien einmal die Menschen ohne Wohnung, also jene, die keinen eigenen Mietvertrag hätten, in Obdachlosenunterkünften oder auf der Straße lebten beziehungsweise bei Bekannten und Verwandten unterkämen. Die zweite Zielgruppe seien die von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen.

Jürgen Thurner ist seit April bei der Caritas angestellt und übernimmt operative sowie administrative Aufgaben. Zum Team gehören noch zwei Sozialarbeiterinnen, ebenfalls Mitarbeiterinnen der Caritas. In der Verwaltung der Stadt Überlingen wurde eine 75-Prozent-Stelle für die Projektkoordination geschaffen. Damit werden von den Fördergeldern 1,25 Vollzeitstellen für den operativen Bereich und eine für die Administration finanziert.

Das Konzepte zu dem gemeinsamen Projekt zur Beseitigung von Wohnungslosigkeit stellten bei einer Pressekonferenz vor (von links): Jan Zeitler, Maryia Lohvina, Jürgen Thurner, Petra Demmer, Stephanie Morath und Manfred Schlenker. | Bild: Sabine Busse

Projekt mit langer Vorgeschichte

„Seit 2017 laufen zu dem Projekt Gespräche“, erinnert Petra Demmer, Geschäftsführerin des Caritasverbands für das Dekanat Linzgau, an erste Konzepte und viele Gesprächsrunden. „Wir bieten mit dem Caritas Sozialdienst schon seit langem Beratung an. Das wurde aus Eigenmitteln finanziert und ist mittlerweile von uns nicht mehr zu stemmen“, fügt sie hinzu. Die Wende brachte dann eine neu aufgelegte Förderlinie der EU für die Eingliederung von den am stärksten benachteiligten Menschen namens EhAP Plus, auf die Petra Demmer die Stadt aufmerksam machte. Die Förderung läuft bis September 2026 und schließt neben Überlingen weitere Kommunen des Bodenseekreises ein.

OB Jan Zeitler nennt als Ziel, in Zusammenarbeit mit den freien Trägern eine dauerhafte Einrichtung mit festen Strukturen zu entwickeln. „Es geht um die soziale Eingliederung von Wohnungslosen und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen“, sagt Zeitler. Vor allem die frühzeitige Beratung sei wichtig. „Bis es so weit kommt ist viel passiert.“

Die Obdachlosenunterkunft Ottomühle der Stadt Überlingen liegt direkt neben dem Müllentsorgungszentrum Füllenwaid. Hier hat sich ein Bewohner auf geschickte Weise einen Dachüberstand gebaut. | Bild: Stefan Hilser

Beispiele für Wohnungslosigkeit

Was der OB meint, erläutert Stephanie Morath. Wenn zwei Monatsmieten ausbleiben, können Vermieter die Kündigung aussprechen. Oft wären zeitweise Engpässe der Grund, beispielsweise weil momentan die Bearbeitung eines Antrags auf Bürgergeld drei Monate beträgt. Jürgen Thurner fügt das Beispiel einer Mutter mit zwei Kindern an, die unter finanziellen und psychischen Problemen litt. Sie war der Situation nicht mehr gewachsen und öffnete ihre Post nicht mehr, in der sich auch die Kündigung befand. Zum Glück suchte sie Rat bei der Caritas. „Wir haben mit dem Vermieter gesprochen und der Frau geholfen, ihre Lebenssituation auf die Reihe zu bekommen“, berichtet Thurner. Je früher die Menschen Hilfe suchten, desto besser.

Was die Caritas leisten kann und was nicht

„Wir sind der Erstkontakt aber keine Rundum-Sorglos-Betreuung“, sagt Thurner. Bei akuten Notlagen würden sie schon einmal mit einem Einkaufsgutschein helfen. Ansonsten leiten sie die Menschen entsprechend ihrer Situation weiter zur Schuldnerberatung, Suchthilfe, Anwälten oder Ärzten. Wohnungen können sie nicht vermitteln. „Wir sind keine Makler“, sagt Thurner, aber sie wären dabei, ein Netzwerk aufzubauen und Adressen von Vermietern zu sammeln, die man anrufen könne.

Vertrauensbildung an Obdachlosenunterkünften

Für die andere Zielgruppe des Projekts, die Menschen, die den Obdachlosenunterkünften der Stadt oder der Nachbargemeinden leben, wurden im Sommer mobile Frühstückstreffs organisiert. Einmal in der Woche gab es im Außenbereich der Unterkünfte Kaffee, Brezeln – und Gespräche. „Nach zurückhaltendem Beginn sind immer mehr Bewohner gekommen“, so Thurner. „Das war die erste vertrauensbildende Maßnahme.“ Das Angebot wird nun in den Räumen des Tafelladens fortgeführt. Jeden Montag findet dort ein Frühstückstreff von 9 bis 11 Uhr statt.

Neben Goldbach und der Ottomühle unterhält die Stadt eine dritte Obdachlosenunterkunft bei den Reutehöfen. Das Areal mit dem angrenzenden Hof befindet sich in spitälischem Besitz. | Bild: Sabine Busse

Betroffene in der Innenstadt ansprechen

Der Standort in der Innenstadt hat für die Organisatoren mehrere Vorteile. Einmal ist er durch die Nähe zum ZOB gut erreichbar, dazu bietet er mehr Sichtbarkeit. „Wir wollen das Thema in die Stadt bringen, öffentlich machen“, ergänzt Stephanie Morath. Als langfristiges Ziel nennen die Organisatoren ein neu einzurichtendes Café Wende. Es soll nach Vorbild der Herberge in Friedrichshafen als Tagestreff fungieren, Ansprechpartner und sanitäre Anlagen bieten. Für die Betreibung einer solchen Anlaufstelle werden eigene Räume und ehrenamtliche Helfer benötigt. Das Konzept zu deren Einbeziehung soll im nächsten Jahr kommen.