Sie sind Spitzenreiter, doch der Weg dahin war steinig und schwer. Vor fast 13 Jahren übernahmen Petra Delfino und Rayk Krügel das „Nero Pizza & mehr“ in der Turmgasse. „Anfangs kamen nur wenige Gäste“, erzählt Krügel. „Wir saßen hier manchmal mit rund 50 Euro in der Kasse.“ Die Lage in der Altstadt oder die mangelnde Terrasse – all das machte es nicht einfacher.

Dass der Stein ins Rollen kam, haben sie dem Internet zu verdanken. „Wir haben unsere Gäste ermuntert, ihre Erfahrungen bei uns auf Tripadvisor zu schreiben“, sagt Petra Delfino. Die Folge: Immer mehr Gäste wurden darauf aufmerksam und schauten vorbei. „Die Plattform hat uns bei unserem Start sehr geholfen“, sagt Delfino. Heute läuft es – und sie haben Platz eins auf Tripadvisor unter allen Überlinger Restaurants.

1. Nero Pizza & mehr

Was gibt es? Antipasti, Pizza oder Pannacotta: Das „Nero“ bietet vieles, wofür die italienische Küche bekannt ist. Dazu gibt es im Lokal in der Turmgasse noch unterschiedliche italienische Fleischgerichte.

Wie sind die Bewertungen? 177 Bewertungen, 122 „Ausgezeichnet“, 25 Sehr gut, 10 „Befriedigend“, 4 „Mangelhaft“ , 2 „Ungenügend“

Was schreiben Gäste? Nutzerin „334petrad4“ schreibt: „Immer einen Besuch wert! Man schmeckt einfach das Herz auf dem Teller und spürt die herzliche Atmosphäre im Raum.“ Auch „Alex19051985“ zeigt sich begeistert: „Leicht versteckt in einer Seitenstraße, sind wir in das gemütliche Lokal, dass wirklich viel Charme hat.“

2. Restaurant Weinstein

Was gibt es? Ob Fleischsalat, Flammkuchen oder Zwiebelrostbraten – das Restaurant in der Kronengasse hat eine kleine, aber überzeugende Auswahl an deftigen Speisen.

Wie sind die Bewertungen? 98 Bewertungen, 67 „Ausgezeichnet“, 18 „Sehr gut“, 5 „Befriedrigend“

Was schreiben Gäste? „Das Lokal ist sehr gemütlich und die Bar mittig angeordnet, so dass man sie jederzeit im Blick hat“, schreibt beispielsweise der Nutzer „mobilwessbecher“. Nutzer „975g_ntherb“ findet: „Der Wirt ist sehr empathisch und das Essen und die Weinempfehlung war gelungen. Wir kommen gerne einmal wieder.“

Wie zuverlässig sind die Tripadvisor-Inhalte? Tripadvisor ist eine Touristikwebseite, auf der Reisende ihre Routen planen und Sehenswürdigkeiten, Restaurants oder Hotels bewerten können. Die Plattform gehört zu den beliebtesten Bewertungswebseiten der Welt und hat mehr als eine Milliarde Besucher pro Jahr, so die Angaben des Unternehmens. Tripadvisor veröffentlicht auf seiner Internetseite Methoden, wie sie die Kritiken nach Falschbewertungen oder auf betrügerische Aktivitäten überprüfen. Durch 15 Jahre Erfahrung, sehr viele Daten und weltweit 300 Mitarbeiter, die sich nur darum kümmern, könne man betrügerische Bewertungen schnell erkennen, heißt es. Jede Meldung von Betrugsversuchen werde untersucht, Unternehmen, die zu betrügen scheinen, werden kontaktiert.

3. Guten Taco

Was gibt es? Das Lokal in der Gradebergstraße serviert seinen Gästen Burritos, Tacos, Quesadillas und Nachos. Dazu bieten die Betreiber in den Abendstunden auch einen Abholservice.

Wie sind die Bewertungen? 75 Bewertungen, 45 „Ausgezeichnet“, 8 „Sehr gut“, 2 „Befriedigend“ , 1 „Mangelhaft“ , 2 „Ungenügend“

Was schreiben Gäste? „Gute Stimmung im Laden“, schreibt „Bal00nfahrer“, „alle Angestellten auch spanischsprachig, sehr authentisch.“ Nutzer „rainers679“ sagt: „Bombe! Besondere Empfehlungen wären der vegetarische Quesadilla mit Kartoffeln und der White Mexican!“

4. Romantik Hotel Johanniter-Kreuz

Was gibt es? Fisch, Fleisch, Vegetarisches: Beim Hotelrestaurant in Andelshofen finden Gäste eine große Auswahl an Speisen. Das Lokal hat es für das Jahr 2023 sogar in den Guide Michelin geschafft.

Wie sind die Bewertungen? 117 Bewertungen, 68 „Ausgezeichnet“, 19 „Sehr gut“, 12 „Befriedigend“, 2 „Mangelhaft“, 1 „Ungenügend“.

Was schreiben Gäste? Nutzerin „connylein“ schwärmt: „Das Stroganoff an Pfeffersauce mit den Spätzle, das Wienerschnitzel mit den Bratkartoffeln, das Vegimenü, alles schmeckte vorzüglich.“ Nutzer „Kurt-Christian T“ findet: „Seit Jahrzehnten zuverlässig rundum erstklassig.“

5. Bürgerbräu

Was gibt es? Doradenfilet, Kalbsteak oder ein pflanzliches Steak: Das Hotel-Restaurant Bürgerbräu bietet Gästen auf der Speisekarte Klassiker und Vegetarisches. Vor etwa einem Jahr haben die Betreiber Simon und Katja Metzler das Restaurant umgestaltet: Dort gibt es nun einen integrierten Laden und die Küchenzeiten sind aus Personalgründen bis 16.30 Uhr begrenzt.

Wie sind die Bewertungen? 83 Bewertungen, 57 „Ausgezeichnet“, 8 „Sehr gut“, 5 „Befriedigend“, 2 „Mangelhaft“, 2 „Ungenügend“.



Was schreiben die Gäste? Der Nutzer „René T“ zeigt sich auf Tripadvisor begeistert vom Bürgerbräu: „Hervorragendes Essen in relaxtem, schönem Ambiente, ohne abgehoben zu sein, aber trotzdem sehr hochwertig!“ Auch „Juergen H“ gefiel es dort. Er schreibt: „Durchweg war es ein tolles Erlebnis.“

6. I Love Leo

Was gibt es? Beeren, französische Fruchtpürees, Pistazien oder Erdnüsse: Der Laden in der Christophstraße bietet seinen Kunden Frozen Yoghurt in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Darunter versteht man ein Dessert, das hauptsächlich aus Joghurt sowie Milch hergestellt wird.

Wie sind die Bewertungen? 43 Bewertungen, 37 „Ausgezeichnet“, 1 „Mangelhaft“, 1 „Ungenügend“.

Was schreiben Gäste? Die Eiskreationen begeistern auf Tripadvisor viele Kunden. „Langkawi2014“ schreibt beispielsweise: „Mampfi-Super-Lecker.“ So äußert sich auch „163tilm“: „Das Eis war super lecker und Mal etwas anderes als Speiseeis.“

7. Ristorante Basilico

Was gibt es? Carpaccio, Insalata mista oder Saltimbocca alla Romana: Das „Basilico“ bietet eine große Bandbreite an italienischen Speisen. Wer aber lieber Appetit auf Pasta oder Pizza hat, kommt hier auch auf die Kosten. Das Restaurant in Überlingen-Goldbach hat zudem eine Besonderheit: Vor der Tür gibt es Parkplätze.

Wie sind die Bewertungen? 76 Bewertungen, 47 „Ausgezeichnet“, 16 „Sehr gut“, 3 „Befriedigend“, 4 „Mangelhaft“, 1 „Ungenügend“.

Was schreiben Gäste? Nutzerin „karinundpaulk“ schreibt: „Das Essen grandios, preislich zwar etwas höher, aber eine super Qualität der Speisen (...) und super nette (gut aussehende) Bediener!“ Auch Nutzer „Quest43775086292“ hatte offenbar eine gute Zeit. Er schreibt: „Das Essen und das Personal waren der Hammer!“

Markdorf Frühstück am Bodensee: So schmeckt es im Café Auszeit Das könnte Sie auch interessieren

8. Ristorante Pizzeria Al Lago

Was gibt es? Was die Speisekarte angeht, braucht sich der Italiener in der Hafenstraße nicht zu verstecken. Gnocchi, Tortelloni, Filetto al Gorgonzola: Das Lokal bietet mehr als nur Pasta und Pizza.

Wie sind die Bewertungen? 76 Bewertungen, 47 „Ausgezeichnet“, 1 „Sehr gut“,

3 „Befriedigend“, 4 „Mangelhaft“, 1 „Ungenügend“.

Was schreiben Gäste? Nutzer „thorstengr“ ist nach dem Besuch begeistert von dem „Geheimtipp“ und schwärmt: „Ich liebe Ihre Gorgonzola Sauce.“ Der Nutzer „Bauchvoll_bbq“ kann dagegen die Pizzen empfehlen: „Die Pizzen sind groß, aber der Teig superdünn gewesen, genau passend!“

9. Kulinari Restaurant & Café

Was gibt es? Im Kulinari trifft Italien auf Sri Lanka. Im Lokal in der Lindenstraße können Gäste sowohl Gemüsecurry oder Penne al Arrabbiata als auch ein Rumpsteak verputzen.

Wie sind die Bewertungen? 41 Bewertungen, 27 „Ausgezeichnet“, 6 „Sehr gut“, 1 Befriedigend“, 1 „Mangelhaft“, 1 „Ungenügend“.

Was schreiben Gäste? „Christoph K“ kommt immer wieder gern: „Mittlerweile habe ich die Karte rauf und runter bestellt und muss sagen, es schmeckt alles fantastisch“, meint er. „Die von uns bestellten Curries waren aber ausgesprochen lecker“, schreibt „386armink“.

10. Landgasthof zum Adler

Was gibt es? Im Restaurant in Lippertsreute serviert das Team um Inhaber Peter Vögele unter anderem Deftiges wie Käsespätzle, Mischkratzerle oder Kalbsrahmschnitzel. Wie auch das Johanniter-Kreuz ist der Landgasthof im Guide Michelin für 2023.

Salem Frühstück am Bodensee: Das kleine Café Häppiness besticht mit Charme und fairen Preisen Das könnte Sie auch interessieren

Wie sind die Bewertungen? 128 Bewertungen, 53 „Ausgezeichnet“, 38 „Sehr gut“, 14 „Befriedigend, 9 „Mangelhaft“, 5 „Ungenügend“.

Was schreiben Gäste? Nutzer „funnyhansi“ hatte hier eine gute Zeit: „Beste Ente mit Rotkraut! Traumhaftes Kalbschnitzel mit Sössle und Spätzle.“ „Die Schweinsbäckle mit Spätzle zergehen genauso auf der Zunge wie die Kalbsnierle im pfeffrigen Rotweinjus mit geschmelzten Tagliatelline“, schreibt dagegen „Charlus_de_Baviere“.