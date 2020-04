„Es ist definitiv das letzte Album, das ich veröffentlichen werde“, sagt Lajos Dudas mit einem bestimmten Unterton. Der Jazz-Klarinettist, der im ungarischen Budapest geboren wurde, lebt seit 15 Jahren in Überlingen und hat gute Gründe für seine Entscheidung. „65 Tonträger in 60 Jahren und das quer durch alle Musikrichtungen, das sollte reichen“, sagt der 79-Jährige.

Für seinen letzten Tonträger hat sich Lajos Dudas etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Zum ersten Mal überhaupt lässt er seine Wahlheimat, den Bodensee, mit einfließen. Das Album heißt „The Lake And The Music“. Der Name soll dabei