Überlingen vor 34 Minuten Es gibt wird doch noch einen Lauf: Wettkampf findet Ende Mai im Uferpark statt Nach der Absage des Halbmarathons gibt es nun doch eine Lauf-Veranstaltung in Überlingen. Diese soll auf einer abgesteckten Strecke im Uferpark stattfinden.

Markus Ott (links) und der anfeuernde Berg-, Ultra- und Trail-Läufer Benedikt Hoffmann bei einem virtuellen Halbmarathon im Mai 2021. In diesem Jahr können Läufer aber in Präsenz gegeneinander antreten. Hoffmann (rechts im Bild) wird auch wieder an den Start gehen. Bild: Reiner Jäckle | Bild: Jäckle, Reiner