Der Kampf schien verloren und lange war nichts von ihnen zu hören. Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie hatten sie für den Erhalt des Wasserkraftwerks am Mantelhafen gekämpft. Doch es gab kein Happy End: Das Wasserkraftwerk blieb außer Betrieb und die Druckleitung zwischen Andelshofer Weiher und Mantelhafen wurde im Januar 2020 verfüllt. Auch ein Kauf des Kraftwerks seitens der Initiative scheiterte.

Alte Anliegen, neue Situation

Doch es gibt ihn noch, den Verein Bürgerenergie Überlingen. Und ihre damaligen Anliegen bekommen vor dem Hintergrund vom Ukraine-Krieg und der aktuellen Energiekrise eine ganz neue Bedeutung. Damals wie heute geht es Peter Riegger, Silke Rockenstein und Eric Hueber von dem Verein um Versorgungssicherheit auf lokaler Ebene.

Anfang dieser Woche luden sie daher zu dem Thema zu einer geschlossenen Veranstaltung im Pfarrsaal ein. Hintergrund sei auch die Klimawerkstatt der Stadt Überlingen, die am 26. Januar im Feuerwehrsaal stattfindet, so Sprecherin Silke Rockenstein bei der Begrüßung. Dort soll mit den Bürgern ein Klimaschutzkonzept erarbeitet werden. „Wir wollen da zur Energiewende beitragen“, sagte Peter Riegger.

Mehr dezentrale Energieversorgung

Nach einem Vortrag über dezentrale Energieversorgung und Blackouts kündigte Riegger an, dass der Verein in den kommenden Jahren den Ausbau der erneuerbaren Energien in Überlingen anstoßen und mit eigenen Ideen begleiten welle.

„Überlingen hat gute Voraussetzungen geschaffen“, sagte er. Doch es bestehe die Chance, noch mehr „dezentrale Leistungsinseln“ aufzubauen. Damit sind lokale Stromspeicherungen gemeint, die bei einem Stromausfall die Versorgung gewährleisten. „Je dezentraler wir sind, desto weniger anfällig sind wir auch“, so Riegger.

Negativbeispiel aus Italien

Der Ingenieur informierte auch über Auswirkungen eines Blackouts in Überlingen, einem großflächigen und lang anhaltenden Stromausfall. Er verwies auf einen Fall aus Italien im Jahr 2003. Damals war ein Baum im Nachbarland Schweiz auf eine Hochstromleitung gefallen, von denen Italien abhängig war. Das führte zu einer Überlastung weiterer Netze und schließlich zu einem großflächigen Stromausfall.

Etwa 57 Millionen Italiener waren einen Tag lang ohne Strom. Der Nah- und Fernverkehr war außer Betrieb und drei Menschen kamen ums Leben. „Die Lösung für mehr Netzstabilität ist also mehr Dezentralität“, so Riegger.

Batteriespeicher und Notstromkonzept

Die Optionen für Überlingen seien unter anderem mehr Solarflächen in öffentlicher Hand, lokale Batteriespeicher in Haushalten, ein Notstromkonzept der Stadt mit erneuerbaren Energien sowie die Kopplung rückspeisefähiger Geräte im Verkehrs- oder Energiesektor. Zu letzterem Punkt gehören beispielsweise E-Autos oder Wärmepumpen, von denen Energie für Haushalte und Gebäude wiederum rückgewonnen werden kann.

Keine Solaranlagen auf Altstadt-Dächern

Überlingen sei bereits gut aufgestellt, man habe unter anderem die Solarthermie-Anlage am Schättlisberg, so Riegger. Doch es fehlten noch mehr Speicherelemente in Haushalten. Auch könne man noch mehr Solarflächen im Stadtgebiet und den Teilorten erschließen, beispielsweise über Parkflächen und auf Turnhallen, Schulen oder Supermärkten.

Solardächer auf den Dächern der Altstadt gehörten laut Eric Hueber aber explizit nicht zu dieser Idee. „Ich tue mich schwer mit diesem Gedanken“, sagte er in der Diskussion mit anwesenden Teilnehmern.

Wie viele Unterstützer gibt es noch?

Riegger hält die Akzeptanz der Bürger für einen wichtigen Faktor für den Wandel. An Interesse an dem Thema mangele es laut Sprecherin Rockenstein aber nicht. „Die Zahl der Unterstützer ist immer noch hoch.“ Man habe Kontakt zu rund 100 Überlingern, die sich beteiligen wollten.

Ob das Interesse an dem Thema auch im Gemeinderat groß ist, bleibt offen. Zu der Veranstaltung waren die Fraktionen eingeladen worden. Aus dem Gremium erschienen lediglich Herbert Dreiseitl und Bettina Dreiseitl-Wanschura von LBU / Die Grünen. Weitere Überlinger, die über Räte von der Veranstaltung erfahren hatten, komplettierten das Plenum. Am Ende waren es zehn Zuhörer.