Überlingen vor 3 Stunden „Es gab einen wahnsinnig lauten Knall“: Blitz schlägt ins Dach des Hotel Ochsen ein Hotelier Lukas Waldschütz ist nach einem Blitzeinschlag im Hotel Ochsen am Dienstagabend vor allem erleichtert. Handwerker reparieren nun die Schäden am Dach.

Ein Handwerker repariert am Mittwochnachmittag das Dach des Hotel Ochsen in der Überlinger Innenstadt. Ein Blitz hatte am späten Dienstagabend in das Gebäude eingeschlagen und das Dach beschädigt. | Bild: Reiner Jäckle