Vier Jahre ist die Idee inzwischen alt. Damals schlug Dennis Michels zum ersten Mal vor, einen Christopher-Street-Day (CSD) in Überlingen zu veranstalten. So jedenfalls erinnert sich Bernhard Roth. Beide gehören zum Gründungsteam des CSD-Vereins Überlingen und sind als Friseure in der Stadt gut vernetzt.

Nach der Corona-Pandemie ging es dann schnell – die Idee war da, ein Organisationsteam rasch gefunden. „Als wir auf Instagram sichtbar wurden, kamen misstrauische Nachfragen“, erinnert sich Claudia Beier-Rathgeb, die den Kanal aufgebaut hat. Da sei klar gewesen, dass sie nicht einfach als loser Zusammenschluss agieren wollten. Stattdessen haben sie am 2. Mai einen Verein gegründet. Dieser hat aktuell nur sieben Mitglieder – gerade so viele, die es braucht, um nach deutschem Recht einen Verein zu gründen.

Christopher-Street-Day Die weltweiten Paraden und Demonstrationen zum Christopher Street Day (CSD) erinnern an den Stonewall-Aufstand im Jahr 1969 in New York. Zu dieser Zeit gab es immer wieder gewalttätige Razzien der Polizei in Kneipen mit trans- und homosexuellem Zielpublikum. An diesem Tag wird für die Rechte dieser Gruppen sowie gegen Diskriminierung und Ausgrenzung demonstriert. Parade und Kundgebung in Überlingen Die Parade beginnt am Samstag, 29. Juli, 16 Uhr, an der Wiestorschule. Der Verein hat für die Veranstaltung 450 Teilnehmer angemeldet. Nach der Parade findet am Landungsplatz eine Kundgebung mit Musik statt. Akrobeat sorgt für musikalische Untermalung, auch Mo Hartkopf ist dabei. Der Sänger aus Bad Honnef stammt aus einer jesidischen, stark religiös geprägten, Familie, in der seine Homosexualität als Todsünde gesehen wurde. Seine persönliche Biografie wird er in seinen Auftritt einfließen lassen. Zum Ausklang des Abends sorgt DJ Jeff ab 20 Uhr für Stimmung in der Kunstakademie. Weitere Informationen und die genaue Route der Parade gibt es hier

Mitglied Sandra Franz nennt einen Vorteil der Vereinsgründung: „Wir können so für die gute Sache eintreten und Spenden weiterleiten. Das war uns schon wichtig.“ Vom Verkauf der Partytickets nach der Parade soll ein Teil an eine Organisation gespendet werden, die Menschen aus Uganda hilft, die dort unter der LGBTQ-feindlichen Gesetzgebung leiden. LGBTQ steht für Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Queer, also Menschen mit lesbischer, schwuler, bisexueller Orientierung sowie transsexueller und queerer Identität.

Keine negativen Reaktionen in der Stadt

Schlechte Erfahrungen haben zumindest Dennis Michels und Bernhard Roth in Überlingen noch nicht gemacht. „Vielleicht sind wir da in unserer Blase“, sagt Michels. Er und Bernhard waren viele Jahre ein Paar. Offen erkennbar – also etwa händchenhaltend – als homosexuelles Pärchen durch die Überlinger Innenstadt zu schlendern, ziehe maximal ein paar Blicke auf sich, aber keinerlei negative Reaktionen.

„Man sieht hier auch viele junge Leute, die sich offen zeigen“, sagt Bernhard Roth. Das sei erstaunlich, findet Sandra Franz. „Denn Überlingen ist ja eine ziemliche Rentnerstadt.“ Gerade die Reaktionen dieser Generation beeindrucken den CSD-Verein. „Eine Kundin von mir sagte, sie wolle die Flagge tragen“, sagt Roth und schmunzelt in Erinnerung an die Reaktion der 84-Jährigen. Auch die Stadt nebst der Polizei sei bei den Vorgesprächen zur Veranstaltung positiv gestimmt gewesen. Oberbürgermeister Jan Zeitler werde beim CSD ein Grußwort sprechen.

Alle Menschen sollen frei und stolz leben können

Ziel des CSD-Vereins sei eine Gesellschaft, in der alle Menschen – gleich welcher sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität – frei und stolz leben können. Sandra Franz betont, dass die Entwicklung für eine offene und tolerante Gesellschaft von allen ausgehen müsse: „Wir selbst müssen uns auch in Toleranz üben, das findet schon im Kleinen in unserem Verein statt. Jeder darf seine Meinung sagen und jede Meinung hat dieselbe Gültigkeit.“

Diese Haltung überträgt Franz auch auf die Möglichkeit von Gegenprotesten gegen den ersten CSD, denn dies könne durchaus passieren. „Auch dann werden wir den Menschen mit Toleranz begegnen, wir wollen kein Gegeneinander schaffen“, auch wenn es bestimmte Überzeugungen gebe, die der Verein auf keinen Fall teilen würde.

Wunsch ist ein großer CSD um den Bodensee

Der Rückhalt in Überlingen ist dem CSD-Verein jedenfalls schon einmal sicher. Dies zeige sich auch darin, wie viele Helfer sich bereits gemeldet hätten. Und auch für die fernere Zukunft haben die Vereinsmitglieder bereits Pläne: Sie wollen sich mit anderen CSD-Vereinen um den Bodensee herum vernetzen und zusammenarbeiten.

Am liebsten würden sie einen gemeinsamen „Riesen-CSD“ schaffen, der dann um den See wandert. „Und vielleicht schaffen wir es ja auch, hier vor Ort Anlaufstellen zu schaffen, wie das Sub.“ Damit gemeint ist das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum München. Zur Vernetzung hätten sie auch die anderen CSD-Vereine mit Freikarten zur Party eingeladen.