Überlingen vor 1 Stunde

Erst Fahrräder gestohlen und bei der Festnahme eine Polizistin in den Finger gebissen

Die Polizei ermittelt gegen zwei Jugendliche, die in Verdacht stehen, Fahrräder gestohlen zu haben. Besonders kurios: Während der Festnahme des einen kam der zwei Jugendliche hinzu und versuchte, das Diebesgut an sich zu reißen. Bei ihrer Festnahme randalierten sie, einer beschädigte das Polizeiauto, ein anderer biss einer Beamtin in den Finger.