Bei laufendem Tagesgeschäft wird die alte Hofscheune des Obsthofes Klotz gerade zu einer großen Markthalle umgebaut, in die das bewährte Warenangebot übernommen und um Backwaren der Landbäckerei Baader aus Frickingen sowie eine Frischetheke der Landmetzgerei Bernhorst Koch aus Bodman ergänzt wird. Der Angebotsschwerpunkt liegt auf Obst, Nüssen und Bränden der Familie Klotz und den Geflügelprodukten und Eiern aus Freilandhaltung von Simon Martin. Das Gemüse kommt von Erzeugern des Vereins „Gutes vom See“, die nachhaltig und unter einem Radius von 40 Kilometer um den Bodensee wirtschaften. Dazu kommen ausgewählte Produkte weiterer regionaler Erzeuger wie beispielsweise Fisch. Das zum Frühjahr geplante Hofcafé wird in die ehemaligen Ladenräumlichkeiten gebaut und soll mit Terrasse und Wintergarten viele Sitzplätze bieten und sich zum gesellschaftlichen Treffpunkt etablieren. Angeboten werden sollen Kaffee, Getränke, Kuchen der Bäckerei Baader sowie Vesper und Frühstück aus eigenen Produkten. Das Café kann auch für Veranstaltungen genutzt werden.

Wenn der Umzug vollzogen sein wird, dann kommt es in den Räumlichkeiten des bisherigen Hofladens zu einem großen Umbau. Denn hier soll ein Café mit Außen- und Innenplätzen sowie ein Wintergarten entstehen. „Es soll ein sozialer Treffpunkt mit Genuss werden“, erläutert Martin. „Wenn alles klappt, wollen wir hier im Frühjahr kommenden Jahres öffnen“. Vom neuen Laden wird es einen Durchgang zum Café geben. „Hier wird es Frühstück und Vesper geben, man kann aber auch ein Glas Bier oder ein Glas Wein trinken. Ein rundes Sortiment also auch für Veranstaltungen.“ Da Bambergen schon lange keine Gastwirtschaft für den gesellschaftlichen Austausch mehr biete, sei ein solches Angebot umso mehr begründet, erläutert Martin. Zudem könne das Hofcafé für Vorträge oder Veranstaltungen genutzt und auch privat gemietet werden. „Ich denke da auch an Kochveranstaltungen mit unseren eigenen Produkten, um Möglichkeiten der Weiterverarbeitung zu vermitteln“, schildert Simon Martin dessen großes Potenzial.

Überlingen-Bambergen – Besonders die Integration der Fleisch- und Backwaren sind ein wichtiger Baustein des Gesamtkonzepts von „Bauer Martin – Dein Hofladen“. Als Kooperationspartner ist zum einen die Landmetzgerei Bernhorst Koch aus Bodman gewonnen worden. „Sie haben hier ihre eigene Metzgertheke, sozusagen wie eine eigene Filiale“, sagt Simon Martin. Die Metzgerei bezieht nicht vom Fleischgroßhandel, sondern von den Landwirten der Region. „Alles frisch eben“, hebt Simon Martin hervor. „Das passt optimal zu dem Konzept unseren Hofladens.“ Zum anderen Backwaren, die die Bäckerei Baader aus Frickingen liefert, die für Transparenz, Regionalität, Nachhaltigkeit und Qualität steht. „Wir haben also die volle Bandbreite an Regionalität in allen Bereichen“, freut sich Martin. Während die Bäckerei ein schmales, aber präsentationsfreudiges und bewusstes Sortiment an frischen Backwaren an den Hofladen liefern und dort vertreiben lassen wird, möchte Metzger Bernhorst Koch seine Frischetheke mit eigenem qualifizierten Personal besetzen.

Überlingen-Bambergen – Knackiges Gemüse und Obst aus der Region, Freilandeier und frisches Brot, Fleischwaren vom Metzger des Vertrauens, Fischprodukte und hausgemachte Nudeln, Marmeladen und diverse Brände: All das gibt es seit vielen Jahren im traditionsreichen Hofladen „Obsthof Klotz“. Bereits seit Juli des Vorjahres begrüßt dort „Bauer Martin – Dein Hofladen“ in neuem Design und mit erweitertem Angebot regionaler Erzeugnisse seine Kunden. Ab Montag, 9. Oktober, wird vieles anders sein: Denn dann eröffnet Simon Martin seinen gepachteten Hofladen direkt nebenan in neuen und deutlich größeren Räumlichkeiten. Noch laufen die erforderlichen Arbeiten; von weitem ist die große Baustelle an der Verbindungsstraße zwischen Owingen und Bambergen sichtbar.

Als einer der ältesten Hofläden der Region war der weit bekannte „Obsthof Klotz“, vor über 30 Jahren von Erika und Johannes Klotz aufgebaut und erfolgreich geführt, ein Begriff, der die eigenen Obsterzeugnisse und einiges mehr direkt vermarktete. Altersbedingt wollte das Ehepaar Klotz vom Betrieb zurücktreten, weshalb im zurückliegenden Jahr die Hofübergabe an Sohn Benjamin anstand. Allerdings ist der 34-Jährige hauptberuflich anderweitig aktiv. Er kann zwar die zugehörigen Hofflächen mit Obst und Sonderkulturen weiterhin bewirtschaften, hat jedoch keine Kapazität, auch noch den Hofladen zu betreiben.

Die Erzeugnisse des Hofes sind aber auf den Vertrieb über den eigenen Laden zugeschnitten, weshalb eine Schließung desselben nicht ins Spiel kam. Zudem wollte Klotz die Hofgebäude erhalten und nicht zuletzt die Stammkundschaft erhalten. „Es war ihm aber wichtig, dass es weitergeht“, sagt Martin, der sich in der Direktvermarktung auskennt.

Denn er ist Landwirt mit Leib und Seele, bewirtschaftet seit rund zehn Jahren den Hohreutehof in Owingen. Gemeinsam mit Ann-Kathrin Bormann vermarktet er alle erzeugten Produkte selbst; ab Hof im SB-Verkauf, über Eiertour, Automaten, regionale Einzelhändler und nun auch über den Hofladen. „Ich habe schon öfter mit dem Gedanken gespielt, einen eigenen Hofladen zu eröffnen“, berichtet der 26-Jährige. Die Lage seiner eigenen Hofflächen in Owingen sei dafür aber nicht geeignet, weshalb die Kooperation mit Familie Klotz für ihn nun eine große Chance darstelle. Als Pächter hat er die komplette Vermarktung über den Hofladen übernommen, bei ihm laufen also alle Fäden aus der Produktion der eigenen Erzeugnisse über die Kontakte zu den Partnerbetrieben und den Kunden zusammen. „In dieser Konstellation können Benjamin und ich unsere eigenen Erzeugnisse ohne Umwege direkt vermarkten und die jahrelangen Lieferantenbeziehungen der Familie Klotz und auch zu meinen Partnerbetrieben aufrechterhalten“, erläutert Simon Martin.



