„Ohne Klimaanlage kannst du dort nicht überleben.“ Das sagt Dieter W. Haller, Ex-Botschafter in Saudi Arabien. Heute lebt er in Überlingen. Die hohen Temperaturen dieser Tage sind auch für ihn Anlass, nach einem Schattenplatz am Bodenseeufer zu suchen. Der Diplomat weiß aber, dass es noch viel viel härter geht.

„Das war ein Einblick in die Hölle.“ Nicole Thieke, Gründerin und Vorsitzende des Vereins „Hallo Kongo“ sitzt am Kachelofen ihres Wohnhauses in Uhldingen-Mühlhofen. Der Ofen ist natürlich aus, als das Gespräch in ihrem Wohnzimmer stattfindet. Ihre Schützlinge, Schüler in Kinshasa, sind den Wetterextremen in dem Tropenstaat gnadenlos ausgeliefert.

„Wetter war schon immer.“ Die Archäologin Birgit Rückert denkt berufsbedingt in größerem Zeitrahmen. Sie war Teil eines Forschungsteams für Ausgrabungen an antiken Stätten in Griechenland und der Türkei. Sie empfiehlt: „Ein bisschen mehr mediterrane Lebensweise wäre gar nicht schlecht.“ Unser Treffen findet statt auf Schloss Salem, in kühlen Räumen, hinter dicken Mauern.

Nicole Thieke im Kongo: Man wird durch die Luft erdrückt

Die Demokratische Republik Kongo liegt am Äquator. Ihr Wald ist der zweitgrößte Regenwald der Welt. „In der Hauptstadt Kinshasa ist die Hitze richtig schwül“, berichtet Nicole Thieke. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes sagt: „Wenn man aus dem Flugzeug steigt, wird man durch die Luft erdrückt, selbst spät abends.“

Nicole Thieke, Lehrerin, Gründerin des Vereins „Hallo Kongo“. Sie fächelt sich Luft zu, aber nur fürs Bild. Denn in ihrem Wohnzimmer ist es schön kühl und der Ofen natürlich aus. | Bild: Stefan Hilser

Thieke wurde ausgezeichnet für ihr Engagement in Afrika, zugunsten benachteiligter Kinder, denen sie eine Schulbildung ermöglicht. Bei ihren Reisen werde sie als „Die Europäerin“ verwöhnt, teils mit klimatisierten Räumen. „Wir Europäer leben dort unter einer Glocke.“ Dennoch bekommt sie Einblick in das normale Leben. In der Regenzeit werde ständig alles überflutet. Schlaglöcher entwickeln sich zu lebensgefährlichen Fallen. Die Schulkinder falten Papierschiffchen und lassen sie im Klassenzimmer schwimmen, berichtet Thieke.

„Meine kongolesische Freundin Lucienne nennt einen Himmel ohne Sonne ‚schönes Wetter‘, weil sie da nicht schwitzen muss.“ Die 77-Jährige Lehrerin aus Uhldingen-Mühlhofen beschreibt eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Wer es sich leisten kann, hat Zugang zu Wasser, Strom und Klimaanlage. Wer nicht, muss mit offenem Fenster fahren, und wenn er dann im Stau steht, „kommen Staub, verpestete Luft – und die Hände von Taschendieben rein“.

Dieter Haller in Saudi Arabien: Der Tag beginnt dort viel früher

Riad liegt mitten in der Wüste. Temperaturen von 46 oder 47 Grad, berichtet Dieter Haller, seien dort normal. Haller war Botschafter der Bundesrepublik in Saudi Arabien, weitere Stationen führten den in Trossingen geborenen Diplomaten nach Chile, nach Kenia und nach Südafrika. In Saudi Arabien, wo es Energie aus fossilen Trägern im Überfluss gibt, habe er auch in ärmeren Vierteln an jedem Haus eine Klimaanlage gesehen.

Dieter W. Haller war Botschafter der Bundesrepublik in Saudi Arabien. Heute lebt er in Überlingen und schätzt das günstige Klima, das der Bodensee erzeugt. | Bild: Stefan Hilser

Die Hauptstadt werde mit Meerwasserentsalzungsanlagen aus beiden Richtungen versorgt, vom Roten Meer und vom Persischen Golf her. Solange es Strom und Wasser mit staatlicher Förderung fast zum Nulltarif gab, sei damit verschwenderisch umgegangen worden. Das habe sich geändert, die Saudis wenden sich laut Haller westlichen Standards zu. „Sie wollen nachhaltiger wirtschaften und leben.“

Dieter Haller wurde im Dezember 2021 als Aufsichtsratsvorsitzender bei der deutschen Betreibergesellschaft der Nord Stream 2 AG berufen, der Gas für Europe GmbH, was ihm Ende Januar 2022 vom Auswärtigen Amt verboten wurde. „Nach Kriegsausbruch im Februar war für mich eine rote Linie überschritten, da hätte ich das Mandat sowieso niedergelegt“, sagt er aus heutiger Sicht. Er verweist darauf, dass er sich für eine Energiewende starkmache, die von der Wirtschaft mitgetragen wird.

Wie ist das Gefühl, wenn man einen klimatisierten Raum verlassen muss, um sich ins klimatisierte Auto zu flüchten? „Schrecklich, der totale Hitzeschock, von 15 auf 40 Grad.“ Haller sagt: „Ohne Aircondition kann man dort nicht arbeiten und letztlich nicht leben. Die Räume müssen klimatisiert werden, sonst kannst du einfach nicht funktionieren.“ Der Tagesrhythmus passe sich dem Wetter an. „Der Tag beginnt viel früher als in Überlingen, in Saudi Arabien fangen die Schulen um 6.30 Uhr an, gehen maximal bis 13 Uhr. Um die Mittagszeit kommt das öffentliche Leben im Grunde genommen zum Erliegen.“

Birgit Rückert in mediterranen Ländern: Leben wie die alten Römer

Birgit Rückert, Chefverwalterin auf Schloss und Kloster Salem, betrachtet sich als „eine Ausnahme“. Sie freue sich über steigende Temperaturen. „Da kommt mein Kreislauf erst in Schwung.“ Die promovierte Archäologin hat sich auf die Antike spezialisiert. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Seminars für alte Geschichte der Universität Tübingen forschte sie in Italien, Griechenland und in der Türkei. Vier Wochen bei 40 Grad und mehr hätten ihr keine Mühe bereitet. „Man muss genügend trinken, Hut aufsetzen, langärmlige Kleidung tragen und eine längere Mittagspause machen.“

Birgit Rückert, promovierte Archäologin, Leiterin von Kloster und Schloss Salem: Die dicken Mauern der ehemaligen Zisterzienserabtei halten die Hitze ab. | Bild: Stefan Hilser

In Lykien, in der Südtürkei, suchte sie nach architektonischen Überresten einer antiken Stätte – und siehe da, im siebten Jahrhundert vor Christus war man architektonisch offenbar schon weiter als heute. „In der antiken Bauweise gehörte zum Haus immer eine Gartenanlage, die umgeben sind von Säulenhallen.“ Die Stadtplanung sei immer darauf ausgelegt gewesen, dass man im Schatten laufen kann, und dass Plätze mit Wasserläufen und hohen Bäumen für Kühle sorgten.

Auch die Zisterziensermönche, die Bauherren des Klosters Salem, waren offenbar besser in der Lage, den Unbill des Wetters mit der richtigen Architektur zu begegnen. Dicke Mauern speichern im Sommer die Kühle, im Winter die Wärme, zudem sorgen Dachüberstände für eine Beschattung. In Rückerts Büro fühlt es sich auch ohne Klimaanlage derzeit noch angenehm kühl an. Auch wenn draußen das Thermometer Richtung 40 Grad klettert, ist‘s im Münster 22 Grad kühl.

Baugeschichte müsste nach Rückerts Meinung im Architekturstudium fest verankert werden. „Ich frage mich, warum das heute nicht mehr angewandt wird.“ Sowieso empfiehlt sie einen Blick in die Geschichte, damit wir mit hohen Temperaturen vernünftiger umgehen. Weg von der Stempeluhr: „Die Römer haben sich Luft zufächern lassen, auch der Bauer im Barock hätte von seinem Knecht nicht verlangt, in der Mittagshitze raus aufs Feld zu gehen.“