Kälbchen Lulu freut sich aufs Leben, doch es steht in einem Stall mit 1000 Kühen und kann sich kaum bewegen. Lulu lugt sehnsüchtig auf die grünen Wiesen am Bodensee und büxt bei der ersten Gelegenheit aus. Ein verliebter Stier schmuggelt Lulu in eine Herde Bio-Rinder ein. Dort gefällt es ihr gut, doch die Öko-Kühe sind ganz schön hochnäsig, weil Lulu nicht als Bio-Kalb auf die Welt kam. Lulu macht sich wieder auf den Weg, trifft ein kleines Mädchen und entwickelt sich zu einer äußerst geschmackvollen Milchlieferantin.

2018 erschien „Der fröhliche Felchen Fritz vom Bodensee“

„Lulu die Erdbeerkuh vom Bodensee“ ist das zweite kulinarische Bilderbuch mit Botschaft von Erich Schütz und Njoschi Weber. 2018 erschien bereits „Der fröhliche Felchen Fritz vom Bodensee“. Der Journalist, Filmemacher und Buchautor Schütz und der Grafiker, Maler und Musiker Weber arbeiten seit 1997 zusammen. Sie gründeten einst den regionalen Fernsehsender „see tv“ und geben heute zusammen unter anderem verschiedene Gastro-Magazine heraus. Gutes und nachhaltig produziertes Essen spielt bei dem Duo sowohl beruflich als auch privat eine Hauptrolle.

Anspielung auf 1000-Kühe-Stall

Beim „Felchen Fritz“ waren die anvisierten Netzgehege im Bodensee der Auslöser, mit einer amüsanten Geschichte und bunt-fröhlichen Bildern die Vorzüge des Wildfisches zu illustrieren. Für Lulu lieferte der 1000-Kühe-Stall bei Ostrach, der derzeit gebaut wird, den Aufhänger, um für eine natürliche Rinderaufzucht zu werben. Es sind, so die Autoren, kleine Geschichten, „damit die natürlichen Lebensgrundlagen zu Boden, zu Wasser und in der Luft und die Artenvielfalt der Tiere und Pflanzen dauerhaft erhalten bleiben“.

Bücher mit Botschaft Das Bilderbuch „Lulu, die Erdbeerkuh vom Bodensee“ hat 48 Seiten, einen festen Einband und kostet 14,90 Euro. Das erste kulinarische Bilderbuch von Erich Schütz und Njoschi Weber, das sich gegen Massentierhaltung wendet, „Der fröhliche Felchen Fritz“, hat das gleiche Format und kostet ebenfalls 14,90 Euro. Erhältlich in Überlinger Buchhandlungen oder durch Bestellung per Mail an: info@dieredaktion.net

Dabei gehen Schütz und Weber offen damit um, dass Fritz und Lulu am Ende eines schönen Lebens verzehrt werden – und zwar mit gutem Gewissen. „Man soll Fleisch essen, aber von Tieren, die glücklich waren“, findet Schütz, der eine ökologische Kreislaufwirtschaft für sinnvoll hält. Weidehaltung könne etwa auch einer Versteppung entgegenwirken. Landwirt Matthias Schulze vom Demeter-Hofgut Rengoldshausen, wo die Autoren für ein Foto mit seltenem Schweizer Braunvieh posieren, lobt deren gute Recherche: „Fachlich gibt‘s nichts auszusetzen.“

So bestätigt Schulze, dass das Fleisch alter Kühe eine Delikatesse sei. Schütz erklärt, in Spanien wisse man das schon lange. „Wir meinen immer, man könne nur junge Tiere essen, ich kann das nicht mehr hören.“

Schütz schrieb Text, Weber dachte sich Bebilderung aus

Erich Schütz, der als Buchautor neben mehreren Bodensee-Krimis auch eine ganze Reihe Reise- und Gourmetführer verfasst hat, schrieb erst den kompletten Lulu-Text, zu dem sich Njoschi Weber dann die passende Bebilderung ausdachte. Njoschi Weber räumt schmunzelnd ein, dass es gar nicht so einfach sei, eine Kuh zu malen. „Wann entwickelt sich ein Kalb zur Kuh, wann wachsen Hörner, wie sieht ein Bulle aus?“, listet er Details auf, denen er vor seiner Arbeit genau nachgehen musste.

Wo gehört man hin und ab wann gehört man dazu?

Im Büchlein steckt, neben der Befürwortung verantwortungsbewusster Ernährung, ein weiteres Thema: Wo gehört man hin und ab wann gehört man dazu? Oder, wie Lulu fragen würde: Was genau macht eine Bio-Kuh denn aus? Weber findet: „Jeder hat das Recht glücklich zu sein, unabhängig von der Herkunft, was aber nicht heißt, dass man nicht an der Verbesserung der Zustände arbeiten kann.“

Weitere Projekte bereits in Aussicht

Lulu, so viel sei noch verraten, erwartet am Schluss Nachwuchs – und auch ihre Schöpfer gehen mit weiteren Ideen schwanger. Njoschi Weber schwebt etwa vor, anlässlich der Landesgartenschau 2021 essbare Blumen sprechen zu lassen. Auch Erich Schütz stellt weitere Projekte in Aussicht: „Wir können gar nicht ohne“, sagt er.