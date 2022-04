von Benjamin Schmidt und Stefan Hilser

Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums für Obstbau am Bodensee, gibt vorerst Entwarnung für die Ernte – zumindest bei Äpfeln. “Wir rechnen mit der Blüte im Zeitraum von 15. bis 20. April, also etwa an Ostern.“ Dann seien die Gewächse am empfindlichsten und Frost hätte gravierendere Folgen. “Die Stempel der Blüten können kaputtgehen. Dann ist keine Befruchtung möglich und Äpfel können letztlich nicht wachsen.“ Anders formuliert: Noch konnten die kalten Nächte der Ernte nicht viel anhaben.

Bodenseekreis Kälteeinbruch am Wochenende: Fluch für die Obstbauern, kein Beinbruch für die Winzer Das könnte Sie auch interessieren

Auch Johannes Klotz, Obstbauer aus Überlingen, ist zuversichtlich, dass seine Obstplantagen den Frost in der Nacht auf Montag überstanden haben. Bei ihm standen die Aprikosen-, Nektarinen und Pfirsichpflanzen in voller Blüte.

Maximal minus drei oder minus vier Grad habe er in der Nacht auf Montag gemessen. Als kurzfristiges Ereignis lasse sich der Kälteeinbruch besser beherrschen als Dauerfrost, wie es ihn im vergangenen Jahr gegeben hat.

Johannes Klotz | Bild: Maike Stork

Mit Feuer und Qualm die Blüten geschützt

Die Anstrengung am Montagmorgen ist Johannes Klotz dennoch anzusehen, er hat eine durchgemachte Nacht hinter sich. Die Kälte verlangte den Schutz seiner Obstplantagen. Er zündete in der Nacht auf Montag kleine Feuerchen in Fässern, außerdem steckte er Kerzen an, die für ein wenig Wärme zwischen den Baumreihen sorgten. Das beschäftigte ihn die ganze Nacht hindurch. Dabei sei es wichtig, nicht ganz trockenes Holz zu verbrennen, das nur kurz aufflackert, sondern es sollte sich durchaus ein Qualm bilden, der die Blüten zusätzlich schützt.

Zusätzlich eine Stickstoff-Algen-Spritze

Die Wärme des Feuers war nicht der einzige Schutz, den Klotz für seine Obstanlagen anlegte. In diesem Jahr setzt er wie schon 2017 auf eine Frostschutzspritze, eine in Wasser aufgelöste Mischung aus Stickstoff und Algen. Diese Mischung biete den Blüten Nährstoffe, mit denen sie sich selbst vor der Kälte zu schützen. Zu tief unter den Gefrierpunkt dürfe die Temperatur nicht sinken. Er habe schon am Montagmorgen Anrufe von interessierten Berufskollegen erhalten, die wissen wollte, ob es klappte, nachdem er seine Methode vor dem Wochenende im SÜDKURIER angekündigte hatte. Ja, sagt Klotz vorsichtig optimistisch, es habe geklappt. Wobei sich das Ergebnis nicht unbedingt sofort zeigt, sondern teils erst in der späteren Wachstumsphase.

Wetter Schnee im April: So weiß war es in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Auch im Kompetenzzentrum wurden einige Apfelplantagen gewärmt: mit Pelletöfen. Und auch hier diente die zusätzliche Rauchentwicklung als Schutz vor Kälte. Über die Methode des Überlinger Landwirts Johannes Klotz, Pflanzen mit einer Blaualgen-Stickstoff-Mischung zu besprühen, erlaubt sich Manfred Büchele indes kein Urteil. Er sagt lediglich: „Empirische Daten über die Wirksamkeit dieses Vorgehens liegen nicht vor.“

Und wie wertet Büchele die Folgen der Frostnächte für früher blühende Früchte? Der Experte weiß: “Bauern, die Steinobst anbauen, haben die Nacht voller Sorge verbracht.“ Wie gravierend die Auswirkungen an den Blüten allerdings sind, zeige sich erst im Laufe der Woche.