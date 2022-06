Überlingen vor 3 Stunden

Endlich wieder Dixieschiff: Rund 400 Gäste genießen Party auf dem Bodensee

Nach zweijähriger Corona-Pause steigt die fünfte Auflage der Shuffle Boat Party. An Bord der MS Schwaben spielen die Mississippi Steamboat Chickens, das Trio Cajon und die Band Cream Cake. So war der Abend auf dem See.