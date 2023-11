Nicht immer ist Oberbürgermeister Jan Zeitler so guter Laune wie am Morgen des Pressegesprächs, zu dem er Autoren, Akteure und Gastgeber der Langen Nacht der Bücher „in Ausschussstärke“ am Ratstisch begrüßen konnte. Ein bisschen mag die Freude daran gelegen haben, dass er in einer persönlichen Vorpremiere schon mal die neue Überlinger Chronik vorzeigen konnte: „Sie liegt auf meinem Schreibtisch, ich hol sie schnell.“

„Fünf Kilogramm und 704 Seiten“: Oberbürgermeister Jan Zeitler freut sich über das physische und inhaltliche Gewicht der gedruckten Überlinger Chronik. | Bild: Hanspeter Walter

Zufrieden verwies er auf deren physisches wie inhaltliches Gewicht: „Fünf Kilogramm, 704 Seiten.“ Die Buchtaufe und öffentliche Vorstellung des Werkes markieren am Sonntag, 26. November, 11.30 Uhr, das Finale des Bücher- und Lesemarathons.

Kulturamtsleiter Brunner erinnert an Anfänge

Angetan zeigte sich Zeitler auch von der Vielfalt der Veranstaltungen, die neben Literarischem zudem Musik und Tanz beinhaltet. Kulturchef Michael Brunner erinnerte an den Beginn der Büchernacht und an das Vorbild in München im Jahr 2002. „Dort ist das Projekt kläglich gescheitert, hier funktioniert es prima“, diagnostizierte Brunner und dankte den ehrenamtlichen Mitstreitern, die das Vorhaben lebendiger gestalten denn je.

Nicht nur, dass sich die lange Nacht der Bücher erstmals über drei Tage erstreckt. Neben zwei Buchtaufen und zwei musikalischen Uraufführungen gibt es eine weitere Premiere: Mit Lippertsreute ist erstmals ein Teilort vertreten. „Die Büchernacht verwandelt sich allmählich in ein echtes Festival“, betonte OB Zeitler.

Der Kulturmarathon Die Lange Nacht der Bücher fand in Überlingen erstmals vor 20 Jahren statt. Michael Brunner setzte die Idee, der er ein Jahr zuvor in München begegnet war, wenige Monate nach seinem Amtsantritt als Kulturreferent der Stadt um. Er habe damit 2003 ein Pendant zu dem bereits seit 1999 erfolgreich gelaufenen Wort-Menue setzen wollen, das nach dem Rückzug von Organisator und Ideengeber Peter Reifsteck schon Geschichte ist. Die Büchernacht, die sich dieses Mal von 24. bis 26. November erstreckt, ist indes lebendiger und mit 27 Veranstaltungen an 15 Orten vielfältiger denn je. Das Besondere: Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Musikalische Uraufführung zum Auftakt

Mit einem Paukenschlag beginnt die Büchernacht am Freitag, 24. November, 18 Uhr, in der Galerie Fauler Pelz. Konkret mit einer musikalischen Uraufführung für vier Saxofone und zwei Schlagzeuge – ein Ensemble, das der Überlinger Benjamin Engel zusammengestellt hat. Sie spielen „Trois grimaces et deux limaces“ von Frédéric Bolli, das der Komponist selbst mit Michael Brunner moderiert. Die Zeit reicht, um direkt anschließend im Museumssaal die „Ungeschriebene Chronik Überlingens“ zu erleben, die Alexander Lauterwasser aus besonderen Anekdoten und historischen Fotografien zusammengestellt hat (19 Uhr).

Junge Generation im Blick

Am Samstag geht es ab 11 Uhr Schlag auf Schlag. Die jüngeren Generationen nimmt der Verein Lesezeichen in den Blick. Im Gallerturm verspricht die Vorsitzende Dorothea Reinartz eine heitere szenische Lesung nach dem Buch „Der Tag, an dem Oma das Internet kaputt gemacht hat“ (14.15 Uhr). Dringend die Jugend ins Boot holen will Stefania Volta-Wesner. „Die jungen Leute lesen durchaus“, sagt die Mitbegründerin des Vereins und will dies mit „My Booktok on stage“ in der Stadtbücherei auch beweisen (16.30 Uhr). Schülerinnen und Schüler sind dem Aufruf gefolgt, ihren Favoriten auf der Bühne vorzustellen. Kleine Preise gebe es nicht für den Inhalt, sondern für eine begeisternde Präsentation.

Überlingen-Song „Helden“ erstmals zu hören

Die zweite musikalische Uraufführung verspricht Bestseller-Autorin Eva-Maria Bast mit dem Überlingen-Song „Helden“ von Dina Regniet. Zuvor werden Überlinger ihre Texte über Überlingen vortragen, die sie in einer Schreibwerkstatt mit Bast erarbeitet haben (16 Uhr). Darunter seien „Lob, Kritik, Heiteres und Nachdenkliches“ zum Stadtjubiläum, sagt sie. Und Bast ist überzeugt: „Das muss eine überwältigende Veranstaltung im Kursaal werden.“

Geschichte und Geschichten mit Heimatforscher Hermann Keller

Über „Lippertsreuter Geschichte und Geschichten“ plaudert Heimatforscher Hermann Keller an mehreren Stationen in seinem Dorf (15 Uhr). Einen literarisch-musikalischen Rundgang durch Paris mit Texten von Honoré de Balzac und Zola verspricht Olivia Schnepf im Wohnstift Augustinum (16 Uhr). Gelesen werden sie von Schnepf und Bewohnerinnen, „veredelt“ von Christine Reber (Sopran) und Chiaki Nagata (Klavier).

Mit „Rilke und der liebe Gott“ ist die Lesung von Gedichten im evangelischen Pfarrhaus überschrieben. Thomas Weiß rezitiert, Pianistin Stefanie Jürgens begleitet ihn mit Improvisationen (18.30 Uhr). „Rilke ist kein religiöser Lyriker“, sagt Bettina Kommoss von der Erwachsenenbildung, „aber das Religiöse oder Transzendente schwebt immer mit.“

Buchtaufe: Hexenverfolgung in Überlingen

In der „BuchLandung“ hat Cornelia Lenhardt die Berliner Schriftstellerin Karin Kalisa mit dem Roman „Fischers Frau“ zu Gast (19 Uhr). „Hier verwebt die Autorin die Kunst des Teppich-Knüpfens mit den Lebensfäden zweier Frauen“, sagt Lenhardt. Eine Buchtaufe steht zeitgleich im Museumssaal mit Johannes Dillingers Buch „Die Hexenverfolgung in Überlingen“ auf dem Programm (19 Uhr).

Über Stadtgärtner Hermann Hoch

Mit einem gemischten Doppel tritt der Überlinger Stadtgarten zuvor an gleicher Stätte in Erscheinung. Ulf Janicke und Heike Veit präsentieren Ausschnitte aus ihrem Buch über den ersten Stadtgärtner Hermann Hoch und die keineswegs konfliktfreien Anfänge der Grünanlagen (17 Uhr). Mit ihrem literarischen und fotografischen Führer durch den heutigen Stadtgarten stellen Hansjörg Straub und Johannes Beller neue Blicke auf das historische Grün vor. Bereits im Vorjahr hatte die außergewöhnliche Tanzkompanie Koevo in den Räumen der Kunstakademie ihre Visitenkarte abgegeben. Dieses Mal wird das Tanztheater im Kursaal zu sehen sein, wo es mehr Zuschauer genießen können (19.30 Uhr).