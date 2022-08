Überlingen vor 1 Stunde

Nach Jahrzehnten der Debatte endlich eine verkehrsberuhigte Innenstadt?

OB Zeitler will die Altstadt von Westen her dicht machen, auch von Norden her soll die Zufahrt zeitweise gesperrt werden. An der Owinger Straße wird die Verkehrslast wohl steigen, an der Lippertsreuter Straße sinken.