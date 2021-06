Laut Polizeibericht war der Mann von Heiligenberg in Richtung Rickertsreute unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf die linke Straßenseite geriet. Beim Gegensteuern kam er mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen Leitpfosten und kam rund 100 Meter weiter auf einer Wiese zum Stehen. Als Grund für den Unfall geht die Polizei von überhöhter Geschwindigkeit aus.

Zeugen informierten den Rettungsdienst und beobachteten, dass der offensichtlich nur leicht verletzte Mann selbstständig aus seinem Auto stieg. Noch bevor der Rettungswagen vor Ort war, kamen die Eltern des Mannes an den Unfallort und fuhren mit ihrem Sohn fort. Bei den Ermittlungen der Polizei kam schnell der Verdacht auf, dass der 29-Jährige wohl betrunken hinterm Lenkrad saß. Seine Wohnanschrift bei den Eltern wurde umgehend überprüft, doch der Unfallverursacher wurde dort nicht mehr angetroffen. Und seine Eltern machten laut Polizei „keine sachdienlichen Angaben zu seinem Aufenthalt“. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 EUR. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer sowie seinen Eltern ein.