Eine zauberhafte Atmosphäre schuf die Bürgerinitiative „Rettet den Rauensteinpark“ in eben diesem am vergangenen Freitagabend – allerdings mit ernstem Hintergrund. Rund 70 Menschen waren vor Ort, um mit Kerzen in Gläsern die Ausmaße der Kronen jener acht Bäume zu markieren, die von einer Fällung betroffen wären. Notwendig würde diese Fällung, wenn die Stadt ihren im September 2020 getroffenen Beschluss zur Bebauung am Rande des Park-Areals mit vier Objekten zur Schaffung von insgesamt 50 Wohneinheiten realisiert.

Die Stadt Überlingen argumentiert mit der Dringlichkeit, neuen Wohnraum zu schaffen: Bei 30 Prozent – das sind 15 Wohnungen – soll eine sozialverträgliche Miete garantiert werden.

Mit einem Lichterkranz sollte das Ausmaß der Baumkronen der von einer Fällung bedrohten Bäumen demonstriert werden. | Bild: Stef Manzini

Initiative möchte Rauensteinpark in seiner Gesamtheit erhalten

Die Initiative kämpft gegen dieses Bauvorhaben, sie möchte den Park in seiner Gesamtheit erhalten. Die Schönheit des Parks dürfe in der heutigen Zeit nicht zerstört werden. „Wir wissen, wir haben wenig Chancen, aber die werden wir nutzen“, sagte Winfried Krämer, Gründer der Bürgerinitiative. Seine Frau, Mitgründerin Evelyn Krämer, erklärte während der Demonstration: „Wir sind hier, weil wir beweisen wollen, dass wir dieses wunderschöne Kleinod retten können.“

Neben Mitgliedern und interessierten Bürgern begrüßte Winfried Krämer auch zwei Stadträte, Dirk Distel (BÜB+) und Walter Sorms (LBU). Sie waren gekommen, um Dialogbereitschaft zu signalisieren. Der Gemeinderat war in seinem Beschluss für die Bebauung einer im Jahre 2015 gegenüber der Stadt Überlingen gemachten Zusage gefolgt. Als die Stadt vor sechs Jahren das gesamte Rauenstein-Areal, Park und Schloss, für 2,9 Millionen Euro vom Bodenseekreis erwarb, war man sich einig, einen Teil dieser Summe durch eine angemessene Bebauung zu refinanzieren.

Winfried Krämer, Gründer der Bürgerinitiative, begrüßte am Freitag rund 70 Mitglieder und Interessierte im Rauensteinpark. | Bild: Stef Manzini

„Wir kennen diesen Grund, und möchten niemanden anklagen. Wir bitten mit Nachdruck den Gemeinderat darum, diese Entscheidung jetzt jedoch wieder rückgängig zu machen“, sagte Krämer dazu. Er verdeutlichte das Bestreben der Bürgerinitiative mit einem Ensemble-Schutz des Parks, verwies auf die Enge des künftigen Parkeinlasses, das vollkommen andere Bild, das von der Rauensteinstraße entstehen würde, und die Sorge, zusätzlich zu den Häusern auch noch deutlich mehr als 60 Autos in der Nähe der Wohnungen unterbringen zu müssen.

Initiative kündigt Bürgerbegehren an

Die Initiative, die seit ihrem Entstehen vor zwei Wochen deutlich an Mitgliedern gewonnen hat, forderte alle Überlinger dazu auf, Einwände gegen diese Bebauung beim städtischen Bauamt einzureichen. „Aber bitte denkt alle daran, die Frist läuft ab am 10. Dezember“, erklärte Krämer. Danach wolle man ein Bürgerbegehren starten. Obwohl die Stadt Überlingen Schutzmaßnahmen für die Bäume im Park angekündigt hat, geht es Krämer und seinen Mitstreitern nicht nur um die acht von der Fällung betroffenen Bäume, sondern auch um den Schutz des Wurzelwerks der anderen, beispielhaft des Mammutbaumes.

Winfried Krämer sprach nach eigenen Angaben für die ganze Initiative, als er den Rauensteinpark als schützenswertes Kleinod Überlingens, als grüne Lunge im Osten, als Luftschleuse und vor allem auch als Heimat von Bäumen und vielen Vögeln und anderen Kleintieren bezeichnete.

Ursula Binzenhöfer, Mitglied der Bürgerinitiative und Leserbriefschreiberin zu diesem Thema, sagte am Rande der Demonstration: „Ich glaube, dass wir in dieser Sache etwas gedreht kriegen. Das Engagement wärmt, und ist sehr groß. Dieser Park ist von so großem Wert, das wird man auch im Gemeinderat und in der Stadtverwaltung erkennen.“ Sonja Frick, bekannt als Gärtnerin vom Überlinger Landgarten, betonte: „Wir haben beim Landgarten mit einer Demonstration auch das Fällen der großen Pappeln verhindert. Es lohnt sich, zu kämpfen, macht alle mit“.

Kontakt Informationen und Kontakt zur Bürgerinitiative per E-Mail an winfried.kraemer@googlemail.com

Ratsmitglied erinnert an Versprechen der Gegenfinanzierung

Gemeinderat Distel zeigte sich lösungsorientiert, wandte jedoch ein, dass man sich an das damalige Versprechen der Gegenfinanzierung des Kaufes seitens des Gemeinderates schon gebunden fühle. „Wenn wir woanders bauen könnten, sofort. Ich bin hier, weil wir auch einmal als Bürgerinitiative gestartet sind, nur damals wollte niemand mit uns reden“ sagte Distel. Walter Sorms aus dem Überlinger Stadtrat zeigte viel Verständnis für das Anliegen und die Aktion und sagte, dass ihn das dazu anrege, noch einmal nachzudenken.

An einem Infostand vor der Sparkasse in der Münsterstraße warben Clara de Haas und Detlef Röse am Samstagvormittag um weiteres Interesse für „Rettet den Rauensteinpark“, und hatten nach eigenen Angaben schon viele E-Mail-Adressen gesammelt, um sich weiterhin zu vernetzen.

Detlef Röse und Clara de Haas warben am Samstagvormittag an einem Infostand der Bürgerinitiativ für die Erhaltung des Rauensteinparks Überlingen in seiner Gesamtheit. | Bild: Stef Manzini

Mit der Aktion am Freitagabend sei es trefflich gelungen, einen Zauber in den Park zu bringen und viele Menschen für seine Schönheit zu sensibilisieren, resümierten Evelyn und Winfried Krämer, begeistert vom Zulauf und der Tatkraft der Bürgerinitiative. Die nächste Aktion im Rauensteinpark sein am Freitag, 3. Dezember geplant.