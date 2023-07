Die Frage, was sich Jugendliche wünschen, haben Shayleen und Ezgi auf einer Karte beantwortet: „Einen Ort für Jugendliche, wo keine oder wenig Nachbarschaft ist.“ Der Satz erklärt vieles. Zum Beispiel, warum die Zielgruppe an dem Tag, an dem ihre Lieblingsplätze kurzfristig aufgepeppt wurden, kaum in Erscheinung trat.

Als die Anwohner diskutieren, sind die Jugendlichen wieder weg

Es gab Sonnensegel und Sitzsäcke sowie diskussionsfreudige Erwachsene, aber kaum Jugendliche. Beim Aktionstag, dem Abschluss des Projekts „Überlingen meine Hood“, fand der Graffiti-Workshop den größten Zuspruch. Das Angebot zum Austausch nahmen vor allem Anwohner des Spielplatzes an der Grabenstraße wahr, wo eine lebhafte Diskussion entstand. Alle räumten ein, dass Jugendliche ihre Plätze bräuchten, aber besser nicht hier. Da hatten Shayleen und Ezgi, beide 15 Jahre alt, den Spielplatz längst wieder verlassen.

An der Grabenstraße lagen auf einer von Felix Bockemühl gebauten Plattform Karten mit Fragen an die Jugendlichen aus. | Bild: Sabine Busse

Stellwände informieren über Projekt

Los geht es am ZOB, wo das neue „Mobile Wohnzimmer“, ein umgebauter Anhänger, parkt. An diesem brütend heißen Tag gucken einige Jugendliche kurz hier vorbei. Sie können sich anhand der Stellwände informieren, was bisher bei dem von Streetworker Carlos Goeschel initiierten Projekt „Überlingen meine Hood“ geschah.

Fotos zeigen die Plätze, an denen Jugendliche sich gerne aufhalten und wie in der Freien Kunstakademie Ideen für die Umgestaltung der Plätze zu Papier gebracht wurden. Heute soll an zwei Spielplätzen, unterhalb des Rosenobelturms und an der Grabenstraße, ausprobiert werden, wie sich das umsetzen ließe.

Jugend beteiligen Das Projekt „Überlingen meine Hood“ wurde vom Bund im Rahmen des Programms „Demokratie Leben“ sowie vom Landesjugendring Baden-Württemberg gefördert. Im Mai stellte Carlos Goeschel die Idee und Konzeption auf der Fachmesse Demokratiewerkstatt in Stuttgart vor. Es wurde von den Teilnehmern als nachahmenswertes Projektausgewählt. Zurzeit laufen Vorbereitungen, das Projekt zu einem „Produkt“ zu machen, damit andere Kommunen es als Anleitung und Beispiel für ihre Beteiligungsprozesse von Kindern und Jugendlichen nutzen können.

Jugend nutzt keine Jugend-App

Eine Mädchengruppe setzt sich kurz an den Tisch, an dem schon die Stadträte Ulf Janicke und Lothar Thum Platz genommen haben. Carlos Goeschel bietet Getränke an und informiert über die Aktion, von der die Mädchen noch nichts mitbekommen haben. Die Politiker fragen sie nach ihren Informationsquellen. Es stellt sich raus, dass keine von ihnen die Jugend-App nutzt. Das retourniert Lothar Thum mit dem Hinweis, die Bringschuld habe die Stadt mit der App erfüllt, jetzt hätten sie die Holschuld. Danach ist das Gespräch bald zu Ende und die Jugendlichen ziehen weiter.

Kurze Einführung in Umgang mit Spraydosen

Fast alle Entwürfe mit der Wunsch-Ausstattung von Rückzugsorten für Jugendliche sahen eine Graffiti-Wand vor. Bei der temporären Umsetzung ist das heute am Fuß des Rosenobelturms ein mit Leinwand bespannter Bauzaun. Am Biertisch davor sitzt eine Gruppe Jugendlicher, denen Simon Ehrlich und Lina, zwei Graffitikünstler aus Karlsruhe, beim Zeichnen der Entwürfe helfen. Dann gibt es eine kurze Einführung im Umgang mit den Spraydosen und die Gruppe legt los.

Bevor die Workshop-Teilnehmer zur Spraydose griffen, halfen die Profis aus Karlsruhe, Lina ist vorne rechts im Bild, bei den Skizzen. | Bild: Sabine Busse

OB Zeitler will wissen, was die Jugend an Graffiti fasziniert

Zeuge der Aktion ist auch Oberbürgermeister Jan Zeitler. Ihn treibt schon länger die Frage um, warum Jugendliche den Wunsch verspüren, sich an Wänden zu verewigen. Die Antwort liefert Simon Ehrlich. „Das ist als Teil der Hip-Hop-Kultur gestartet und heute eine eigene Kunstform“, so der junge Streetart-Künstler. Den Jugendlichen gehe es darum, von den Altersgenossen wahrgenommen zu werden, sichtbar zu sein. „Gerade für die 14 bis 15-Jährigen ist es wichtig, das einmal legal ausprobieren zu können“, so Ehrlich weiter. Genau das machen die Teilnehmer heute mit wachsender Begeisterung.

Wasserspielzeug ist längst kaputt

Die dritte Station ist der Spielplatz an der Grabenstraße. Er liegt etwas abseits, bietet viel Grün und Schatten. Der Bereich für die Kinder ist dürftig ausgestattet, das Wasserspielzeug funktioniere schon lange nicht mehr, berichten Anwohner. Von denen treffen immer mehr ein, während sich die zufällig vorbeikommenden Jugendlichen schnell wieder verziehen. Wie Shayleen und Ezgi, die vorher noch kurz ein paar Fragen beantworten. Sie wünschen sich hier bequemere Sitzgelegenheiten und finden es schade, dass einige Jugendliche ihren Müll nicht wegräumen. Zudem käme oft die Polizei vorbei, wenn es mal wieder lauter würde. Davon kann Gertrud Kemmerling ein Lied singen. Sie wohnt in direkter Nachbarschaft, berichtet von Müll, den sie regelmäßig aufsammelt, und nächtlicher Ruhestörung.

Dieses Schild brachte die Frage an die Jugendlichen auf den Punkt: Was wünschst Du Dir für Deine Hood? | Bild: Sabine Busse

Ein Nachbar, der Verständnis hat

Gerhard Keller lebt schon seit 35 Jahren in der Nachbarschaft. Seine Kinder hätten schon hier gespielt und Freunde getroffen. Er berichtet, dass hier früher kleine Häuschen standen, die wieder abgebaut wurden, als man dort morgens öfter Spritzen und Kondome fand. Allerdings könne er auch nachvollziehen, dass Jugendliche ihre Plätze brauchen. „Es gibt ja keine Wirtschaft, in die sie gehen könnten, bei den Preisen heute“, sagt Keller. „Es ist schon traurig, dass es so wenige Partys für Jugendliche gibt. Irgendwo müssen sie ja hin!“

Beim Spielplatz an der Grabenstraße entwickelte sich eine lebhafte Diskussion unter den Anwohnern. Anwohner Oliver Martin dritte von links) Nsagt, jemand müsse die Verantwortung für die Gestaltung übernehmen. | Bild: Sabine Busse

Und wo sind die ganzen Jugendlichen?

Oliver Martin ist dafür, dass eine Nutzung durch Jugendliche strukturiert und organisiert sein sollte: „Jemand muss die Verantwortung übernehmen.“ Carlos Goeschel übernimmt die Rolle des Anwalts der jungen Generation und betont, dass diese Diskussion zu den Zielen der Aktion gehöre. „Die Jugendlichen fühlen sich an den Rand gedrängt. Sie brauchen Plätze, wo sie sich treffen und für sich sein können.“ Gertrud Kemmerling erwidert, sie wolle das gerne mit Jugendlichen auf Augenhöhe besprechen, „aber wo sind die?“

Für Streetworker Goeschel ist es ein guter Anfang

Auch wenn der Aktionstag anders verlaufen ist, als von den Initiatoren gedacht, könne man darauf aufbauen, meint Carlos Goeschel. „Eine Konfrontation von Jugendlichen und Anwohnern in diesem Format war wahrscheinlich zu viel verlangt. Da war die Erwartungshaltung zu hoch.“ Auch ihn habe die Diskussion in dieser Form überrascht. „Das war ein guter Anfang, aber es muss nun weitergehen.“ Es gehe nicht um einen bestimmten Platz, aber zumindest um einen Unterstand in Bahnhofsnähe, ergänzt der Streetworker und verweist auf viele Städte, die das bereits umgesetzt hätten. „Es geht um Treffpunkte und nicht um Partys!“.