„Ich freue mich schon jetzt, in die besondere Stimmung und Atmosphäre der Beach Days am Landungsplatz eintauchen zu können“, sagt Oberbürgermeister und Schirmherr Jan Zeitler über das Überlinger Beachsport-Festival, bei dem die Sparkasse Bodensee Namensgeber ist. „Also lassen wir es krachen.“ Zu Beginn dieser Woche verwandelte sich der Landungsplatz innerhalb von einem Tag in ein riesiges Sandareal mit zwei Tribünen, einem Bandensystem und 220 Tonnen Sand in eine Beach Arena.

Bei der elften Auflage der Beach Days gibt es nach drei schwierigen Jahren endlich wieder keinerlei Einschränkungen. Das ist mit ein Grund, warum es nicht nur die vier Sportarten Beachbasketball, Beachsoccer, Beachhandball und Beachvolleyball gibt, sondern auch eine perfekte Mischung aus Mitmachprogramm und Spitzensport. Außerdem hat Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing das wohl größte Rahmenprogramm überhaupt auf die Beine gestellt – und das mit Staraufgebot. Mit dem VfB Friedrichshafen und dem TSV Mimmenhausen kommen nicht nur Bundesliga-Volleyballer, sondern mit Beachvolleyballerin Julia Sude eine Olympiateilnehmerin und mit Silvio Heinevetter sogar ein olympischer Medaillengewinner nach Überlingen.

Beach Days Noch bis Sonntag, 6. August, verwandelt sich der Überlinger Landungsplatz im Rahmen der Sparkasse Bodensee Beach Days in eine Beach-Arena. Weitere Infos und das gesamte Programm gibt es unter: www.beach-days-ueberlingen.de

Stadtmeisterschaften werden ab Freitag ausgetragen

Doch im Fokus steht selbstverständlich an den sechs Tagen der Sport. An den abschließenden drei Tagen steht Beachvolleyball im Fokus. Am 4. August geht es zunächst um die Stadtmeisterschaft im Quattro-Mixed. Dieser Tag dürfte zu den stimmungsvollsten in der gesamten Woche werden, denn am Abend gibt es ein Einlagespiel des VfB Friedrichshafen gemeinsam mit einem SÜDKURIER-Team. Danach geht es im Einlagespiel zwischen den Häflern und dem TSV Mimmenhausen ums Prestige. Im Rahmenprogramm werden zudem die Guggevamps einheizen.

Am Wochenende werden beim Klöber Beach Cup, dem sportlichen Höhepunkt der Woche, die baden-württembergischen Meister ermittelt. Dort wird am Sonntag die Markenbotschafterin von Namensgeber Klöber aus Owingen, Julia Sude, mit dabei sein. Sie wird in einem Einlagespiel sogar aufschlagen – im Team mit drei glücklichen SÜDKURIER-Gewinnern, die mit der Olympiateilnehmerin gemeinsam im Sand stehen können.

Zum Auftakt fand am Dienstag ein Beachbasketballspiel statt, gefolgt von Beachsoccer und Beachhandball.

Silvio Heinevetter ist bei den Beach Days

Vor allem am Donnerstag dürfte es einige Autogramm- und Selfiejäger an den Landungsplatz ziehen, wenn Handballstar und Olympia-Medaillengewinner Silvio Heinevetter vom TBV Stuttgart am Nachmittag bei den Beach Days sein wird. „Wir freuen uns, dass dies unser Partner Becker Kunststofftechnik ermöglicht hat“, so Markus Dufner.

Handballtorwart Silvio Heinevetter vom TBV Stuttgart wird am Donnerstag, 3. August, beim Beachhandball Cup in Überlingen sein. | Bild: TBV Stuttgart

Sport, Spaß und Stimmungsmusik

Am zweiten Tag geht dann um die erste Stadtmeisterschaft im Rahmen der Beach Days: im Beachsoccer. Das Firmenturnier hat sich seit Jahren etabliert und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Ebenso wie die Beach Bar, die vom TV Überlingen besetzt wird. Sie hat jeden Abend mindestens bis 21.30 Uhr geöffnet.

Im Rahmenprogramm gibt es übrigens auch jede Menge Musik. Neben dem Gastspiel der Guggevamps spielen außerdem am Samstagabend, 5. August, Gianni Dato & The Blue Tone, und am Mittwochabend, 2. August, Alleinunterhalter Enrico.